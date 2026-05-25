Φρίκη σε σαφάρι: Ζευγάρι μαχαιρώθηκε και πετάχτηκε σε ποτάμι με κροκόδειλους – Υποψίες ότι τους σκότωσαν λαθροθήρες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

λίμνη κροκόδειλος δολοφονία Νότια Αφρική
Φωτογραφία: Unsplash
Σοκ επικρατεί στη Νότια Αφρική, μετά τον εντοπισμό των κακοποιημένων σορών ενός ζευγαριού συνταξιούχων μέσα σε ποτάμι του παγκοσμίου φήμης Εθνικού Πάρκου Κρούγκερ.

Ο Έρνστ και η Ντίνα Μαρέις, που είχαν πάει στο πάρκο για διακοπές, βρέθηκαν νεκροί την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τις αρχές να εξετάζουν το σενάριο να έπεσαν θύματα λαθροθήρων.

Η τραγωδία και η μακάβρια ανακάλυψη

Σύμφωνα με το περιοδικό People, το ζευγάρι, ο 71χρονος Έρνστ και η 73χρονη Ντίνα, με καταγωγή από τον Κόλπο Μόσελ στη νότια ακτή της χώρας, εθεάθη για τελευταία φορά την Τετάρτη 20 Μαΐου, όταν έφυγε από το κατάλυμά του για μια περιήγηση στα αξιοθέατα.

Μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή τους, κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Μια πηγή μέσα από το Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ δήλωσε, σύμφωνα με τη The Sun: «Υπήρχε η ελπίδα ότι είχαν βγει εκτός δρόμου και [ότι το όχημά τους είχε] υποστεί βλάβη κάπου έπειτα από έντονες τοπικές πλημμύρες, αλλά στη συνέχεια δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι βρέθηκαν δύο σοροί».

«Και οι δύο είχαν μαχαιρωθεί σε μια ξεκάθαρα πολύ βάναυση επίθεση και είχαν πεταχτεί στο ποτάμι, χωρίς αμφιβολία για τους κροκόδειλους, και το 4×4 όχημά τους είχε κλαπεί, οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό περιστατικό για εμάς», πρόσθεσε.

Πιστεύεται ότι τα χέρια των θυμάτων ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη τους, ενώ οι σοροί τους εντοπίστηκαν τελικά «κοντά σε ένα ποτάμι» στην περιοχή Παφούρι του πάρκου από άλλους τουρίστες, σε μια «φρικιαστική ανακάλυψη».

Οι υποψίες για λαθροθήρες

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή μέσα από τη αστυνομία της Νότιας Αφρικής, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το ζευγάρι μπορεί να συνάντησε τυχαία μια ομάδα λαθροθήρων και να δολοφονήθηκε για να μην μιλήσει.

«Το ημιφορτηγό τους θα ήταν ένας εύκολος τρόπος για να μεταφέρουν οτιδήποτε κουβαλούσαν αν ήταν λαθρέμποροι, και υπάρχουν μη περιφραγμένα περάσματα για να διασχίσει κανείς το ποτάμι προς το Μοζαμβίκη», εξήγησε.


Ένας από τους γείτονες του ζευγαριού στον Κόλπο Μόσελ, ανέφερε ότι η αστυνομία έλεγξε την κατοικία τους με την ελπίδα ότι είχαν απλώς επιστρέψει, αλλά το σπίτι ήταν άδειο.

«Ήταν ένα υπέροχο ζευγάρι που λάτρευε να πηγαίνει για σαφάρι, και οι κάτοικοι είναι όλοι σε κατάσταση σοκ», πρόσθεσε.

Η επίσημη αντίδραση των αρχών

Ο οργανισμός Εθνικών Πάρκων της Νότιας Αφρικής (SANParks) επιβεβαίωσε «με σοκ και θλίψη» την ανακάλυψη των σορών, σημειώνοντας ότι μια πλήρης επιχείρηση αναζήτησης είχε ξεκινήσει «αφού το προσωπικό του κάμπινγκ παρατήρησε ότι οι τουρίστες δεν είχαν επιστρέψει».


Επιβεβαιώθηκε, επίσης, ότι το όχημα του ζευγαριού παραμένει άφαντο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Δασών, Αλιείας και Περιβάλλοντος, Γουίλι Όκαμπ, δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Εθνικού Πάρκου Κρούγκερ που αναφέρεται ένα περιστατικό αυτής της φύσης».

Ο Όκαμπ διευκρίνισε ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς των θυμάτων έχουν ήδη ενημερωθεί και ότι η αστυνομία διεξάγει πλήρη έρευνα για την υπόθεση.

