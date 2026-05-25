Πιερρακάκης για Στουρνάρα: Εισηγούμαι την ανανέωση της θητείας του στην ΤτΕ – Δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης

«Η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν τη νέα εποχή», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εισηγούμενος τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στούρναρα ως διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο κ. Πιερρακάκης, κατά την ακρόαση του κ. Στουρνάρα, σημείωσε: «Εισηγούμαι με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Και η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας».

Ο υπουργός τόνισε πως με «την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα, αυτός γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος με τρειίς διαδοχικές θητείες», ξεπερνώντας ιστορικά τον χρόνο θητείας του Ξενοφώντα Ζολώτα, οι θητείες του οποίου δεν ήταν συνεχόμενες. «Η θεσμική συνέχεια για εμάς αποκτά ιδιαίτερη αξία σε στιγμές που η σταθερότητα και η αξιοπιστία αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα για κάθε χώρα, πόσο μάλλον για τη δική μας», πρόσθεσε.

Μιλώντας για την εμπειρία του κ. Στουρνάρα, επεσήμανε πως «τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας ήταν παρών. Η δημόσια διαδρομή του συνδέεται με τις μεγάλες καμπές της οικονομικής πορείας της Ελλάδας. Με την ευρωπαϊκή σύγκλιση και την προετοιμασία της χώρας για τη συμμετοχή της στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Με τη δύσκολη περίοδο της κρίσης χρέους, όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη. Και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της αξιοπιστίας της οικονομίας μετά από μια δεκαετία βαθιάς αμφισβήτησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο Γιάννης Στουρνάρας «δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Μίλησε όταν πίστευε ότι έπρεπε να μιλήσει. Υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμη και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της ανεξαρτησίας των θεσμών. Η αξιοπιστία τους».

Υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης συζήτησης για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας, της χρηματοδότησης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης», ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως «μαζί με τον Γιάννη Στουρνάρα συμμετέχουμε καθημερινά σε αυτές τις κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες ο καθένας από την ιδιότητά του» και σημείωσε:

Επίσης, τόνισε ότι «η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη». Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή επεσήμανε: «Ελπίζουμε ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αποδώσουν και θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εμπεδώσαμε με τον πιο δύσκολο και τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλων ανατροπών».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέτρεψε δεδομένα δεκαετιών για την ασφάλεια και την ενέργεια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε πόσο εύθραυστη παραμένει η παγκόσμια σταθερότητα. Ο πληθωρισμός επέστρεψε βίαια στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και η Ευρώπη καλείται πλέον να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την άμυνά της, την πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική της αυτονομία και την ανταγωνιστικότητά της», επεσήμανε για να συμπληρώσει:

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα κράτη προφανώς αξιολογούνται μέσα από τους οικονομικούς τους δείκτες. Όμως, κρίνονται και από την ποιότητα των θεσμών τους, τη σοβαρότητα των επιλογών τους και τα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα αποφάσεων».

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε το στίγμα για το πού βρίσκεται σήμερα η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα: «Η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Και αυτό σημαίνει αλλαγή θέσης της χώρας στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι.

Η αποκατάσταση αυτής της αξιοπιστίας αποτυπώνεται πλέον και στο τραπεζικό σύστημα. Το 2019 η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική, περίπου στο –0,4%. Σήμερα η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την περίοδο 2022-2025 η Ελλάδα κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 10,9%, ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα τραπεζικό σύστημα που παλεύει να επιβιώσει και σε ένα τραπεζικό σύστημα που μπορεί ξανά να στηρίξει την παραγωγική οικονομία».

Όμως, υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση και περισσότερη χρηματοδότηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας. Γιατί το ζητούμενο, πλέον, δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την ανάπτυξη που θα χρειαστούμε την επόμενη δεκαετία».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζεται, πλέον, διαφορετικά από τις διεθνείς αγορές, αποτυπώνεται και στη διεθνή εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα».

«Η στρατηγική συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ψήφους εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε ελληνικά τραπεζικά σχήματα να αποκτούν μεγαλύτερη εξωστρέφεια και μεγαλύτερη περιφερειακή παρουσία, κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητο. Όμως ακριβώς γι’ αυτό οι απαιτήσεις της επόμενης περιόδου γίνονται ακόμη μεγαλύτερες», σημείωσε και τόνισε: «Εδώ βρίσκεται μια μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα και για την Ευρώπη. Διαθέτουμε στην Ευρώπη τεράστιες αποταμιεύσεις, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Και όμως, μεγάλο μέρος αυτών των πόρων εξακολουθεί να χρηματοδοτεί επενδύσεις εκτός Ευρώπης. Γι’ αυτό η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στρατηγικό στοίχημα της Ευρώπης και όλων των κρατών-μελών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης συζήτησης για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας, της χρηματοδότησης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Μαζί με τον Γιάννη Στουρνάρα συμμετέχουμε καθημερινά σε αυτές τις κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες, ο καθένας από την ιδιότητά του.

Και εδώ βρίσκεται, επιτρέψτε μου να πω, και η βαθύτερη σημασία της σημερινής επιλογής. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, με εμπειρία και διεθνές κύρος, που μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα με σοβαρότητα και αξιοπιστία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον».