LIVE – Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: AP
ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την οριστική επικύρωση από τους ηγέτες των δύο πλευρών να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 09:09 25/05/26

    Ισραήλ: Νέες εντολές εκκένωσης για 10 χωριά στον Λίβανο – Φονικά πλήγματα στη Ναμπατίγια και συναγερμός για drone

    Σε νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεών του προχωρά ο ισραηλινός στρατός (IDF) στον νότιο Λίβανο, εκδίδοντας επείγουσες προειδοποιήσεις εκκένωσης για δέκα χωριά και κωμοπόλεις, ενόψει επικείμενων αεροπορικών επιδρομών κατά της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρεται και στον εναέριο χώρο της Βηρυτού, αλλά και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, όπου σήμανε συναγερμός για διείσδυση εχθρικού drone.

     

    Οι IDF κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών Nabatiyeh at-Tahta, Al-Lwaiza, Sajd, Ain Qana, Harouf, Zibdin, Kfar Reman, Doueir, Adshit Al-Shaqif και Meidoun να απομακρυνθούν άμεσα σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου.

     

    Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τρεις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Kafr Rumman-Jarmaq και στον δρόμο Jarmaq-Khardali στην περιοχή της Ναμπατίγια είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Παράλληλα, η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Ζέινα Χοντρ, μετέδωσε ότι ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από την πρωτεύουσα Λίβανου για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

     

     

    Στην αντίπερα όχθη, οι σειρήνες αεράμυνας σήμαναν στη βόρεια ισραηλινή κοινότητα Αράμπ αλ-Αράμσε, προειδοποιώντας για πιθανή διείσδυση drone από το έδαφος του Λιβάνου.

     

    Όπως ανακοίνωσε αργότερα ο ισραηλινός στρατός, ένας «ύποπτος εναέριος στόχος» εντοπίστηκε στην περιοχή, ωστόσο η επαφή μαζί του χάθηκε στη συνέχεια, γεγονός που υποδηλώνει ότι είτε βγήκε εκτός της εμβέλειας των συστημάτων επιτήρησης είτε κατέπεσε. Οι IDF διευκρίνισαν ότι το συμβάν έχει λήξει καθώς δεν ανιχνεύεται πλέον άμεση απειλή, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

  • 09:00 25/05/26

    Ζοζέφ Αούν: «Σταθερό» αίτημα του Λιβάνου «η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ» – «Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι συνθηκολόγηση»

    Την ακλόνητη θέση της Βηρυτού για την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη του νοτίου Λιβάνου επανέλαβε ο πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, με αφορμή την Ημέρα Αντίστασης και Απελευθέρωσης.

     

    Η συγκεκριμένη επέτειος τιμά την ιστορική αποχώρηση του Ισραήλ το 2000, έπειτα από 22 χρόνια κατοχής του λιβανέζικου νότου, ωστόσο ο Λιβανέζος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με τη συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή χωριών της περιοχής και τις φονικές επιθέσεις.

     

    «Ο δρόμος προς μια πλήρη ισραηλινή αποχώρηση παραμένει ένα σταθερό εθνικό αίτημα, το οποίο το λιβανέζικο κράτος εργάζεται να επιτύχει μέσω διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Αούν.

     

    Παράλληλα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η επιδίωξη διπλωματικής λύσης δεν συνεπάγεται υποχωρήσεις επί της εθνικής κυριαρχίας. «Αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι παραχωρήσεις ή συνθηκολογήσεις, αλλά μάλλον μια επαναβεβαίωση του αποκλειστικού δικαιώματος του Λιβάνου να προστατεύει τη γη και την κυριαρχία του και να επεκτείνει την εξουσία του μέσω του στρατού του και των νόμιμων δυνάμεων ασφαλείας του», τόνισε.

  • 08:58 25/05/26

    Ρούμπιο: Συμφωνία με το Ιράν «ακόμη και σήμερα» - Θα βρούμε «άλλον τρόπο» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις

    – Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με «έναν άλλο τρόπο», δίνοντας στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει.

    – Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «ακόμα και σήμερα», ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε οδηγίες «να μη βιαστούν για καμία συμφωνία».

    – Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε διπλωματικό πλαίσιο δεν θα περιορίσει το δικαίωμα του Ισραήλ να απαντά στις απειλές, τονίζοντας ότι «το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του».

     

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συμφωνία προβλέπει το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη δέσμευση του Ιράν να απομακρύνει το εξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιό του, αν και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό αποτελεί ακόμη αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει οι ΗΠΑ να κατασχέσουν το υλικό, τηρώντας την υπόσχεσή του για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αν και το Σάββατο ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες έχουν «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» ένα μνημόνιο συνεννόησης «που αφορά την ειρήνη», την Κυριακή δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του «να μη βιαστούν για μια συμφωνία».
  • Σε περίπτωση επικύρωσης της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ θα «παραμείνει σε πλήρη ισχύ» μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία, προσθέτοντας πως «Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά».
  • Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να παρεμποδίζει τμήματα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος της Τεχεράνης για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα πετρελαίου που είναι «παγωμένα» σε ξένες τράπεζες.
  • Ιρανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι μια πιθανή συμφωνία θα ορίζει μόνο ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός 30 έως 60 ημερών. Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες τόνισαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα αποτελεί ένα αρχικό πλαίσιο και όχι την τελική λέξη της κάθε πλευράς.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Τραμπ πως «οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείφει πλήρως την πυρηνική απειλή». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ «να υπερασπίζεται τον εαυτό του έναντι απειλών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».
  • Παρά την εκεχειρία, ισραηλινά πλήγματα σφυροκόπησαν τον νότιο και ανατολικό Λίβανο την Κυριακή. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ εξέφρασε την ελπίδα για μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ που θα τερματίζει τον πόλεμο και θα συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, την ώρα που το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε δύο νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό του πολέμου από τις 2 Μαρτίου στους 3.123 νεκρούς.

 

