LIVE – Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συμφωνία προβλέπει το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη δέσμευση του Ιράν να απομακρύνει το εξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιό του, αν και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό αποτελεί ακόμη αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει οι ΗΠΑ να κατασχέσουν το υλικό, τηρώντας την υπόσχεσή του για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αν και το Σάββατο ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες έχουν «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» ένα μνημόνιο συνεννόησης «που αφορά την ειρήνη», την Κυριακή δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του «να μη βιαστούν για μια συμφωνία».
- Σε περίπτωση επικύρωσης της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ωστόσο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ θα «παραμείνει σε πλήρη ισχύ» μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία, προσθέτοντας πως «Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά».
- Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να παρεμποδίζει τμήματα της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος της Τεχεράνης για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα πετρελαίου που είναι «παγωμένα» σε ξένες τράπεζες.
- Ιρανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι μια πιθανή συμφωνία θα ορίζει μόνο ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός 30 έως 60 ημερών. Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες τόνισαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα αποτελεί ένα αρχικό πλαίσιο και όχι την τελική λέξη της κάθε πλευράς.
- Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Τραμπ πως «οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείφει πλήρως την πυρηνική απειλή». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ «να υπερασπίζεται τον εαυτό του έναντι απειλών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».
- Παρά την εκεχειρία, ισραηλινά πλήγματα σφυροκόπησαν τον νότιο και ανατολικό Λίβανο την Κυριακή. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ εξέφρασε την ελπίδα για μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ που θα τερματίζει τον πόλεμο και θα συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο, την ώρα που το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε δύο νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό του πολέμου από τις 2 Μαρτίου στους 3.123 νεκρούς.