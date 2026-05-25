Θράκη: Κύκλωμα διακινούσε όπλα «φαντάσματα» στην τουρκική μαφία – 2 συλλήψεις

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

όπλα
Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης όπλων προχώρησαν οι Αρχές το Σάββατο (25/5) σε περιοχές της Θράκης. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με τελικό αποδέκτη εγκληματικές οργανώσεις Τούρκων υπηκόων.

Στο αυτοκίνητο είχαν κρυμμένα όπλα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε όχημα στο οποίο επέβαινε ένας από τους δύο συλληφθέντες. Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο πορτμπαγκάζ ταξιδιωτικό σάκο με 25 πιστόλια.

Τα όπλα, μαζί με τους γεμιστήρες τους, ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή ή άλλα στοιχεία αναγνώρισης, γεγονός που τα κατατάσσει στα λεγόμενα «όπλα φαντάσματα».

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό.

Οπλισμός κρυμμένος σε σακούλα

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 πιστόλια,
• 25 γεμιστήρες,
• 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες sim.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.

Πηγή: Thestival.gr

