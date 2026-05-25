Καλιφόρνια: Μαζικές εκκενώσεις λόγω απειλής έκρηξης σε δεξαμενή χημικών – Η ρωγμή που μπορεί να σώσει το Γκάρντεν Γκρόουβ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει η Νότια Καλιφόρνια, καθώς οι πυροσβεστικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποτρέψουν μια ισχυρή έκρηξη σε δεξαμενή χημικών στην πόλη Γκάρντεν Γκρόουβ.

Η ανακάλυψη μιας ρωγμής στο περίβλημα, ενδέχεται να λειτουργήσει εκτονωτικά για την πίεση και να μειώσει τις πιθανότητες μιας γενικευμένης καταστροφής.

Ωστόσο, η εντολή εκκένωσης για περίπου 50.000 κατοίκους παραμένει σε ισχύ, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στα σπίτια τους.

Η ρωγμή και η πορεία της θερμοκρασίας

Οι αρχές κατάφεραν να προσεγγίσουν και να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δεξαμενή κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαπιστώνοντας ότι το σώμα της έχει ραγίσει.

Ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Όραντζ, Γουέιχοου Χουάνγκ, δήλωσε νωρίτερα στο Associated Press ότι δεν φαίνεται να έχει διαρρεύσει κάποιο από τα εξαιρετικά πτητικά χημικά.

Παρ’ όλα αυτά, προειδοποιήσε πως «Υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος μιας πιθανής έκρηξης».

Οι πυροσβέστες ψεκάζουν συνεχώς τη δεξαμενή με νερό σε μια προσπάθεια να ψύξουν το εσωτερικό της.

Ωστόσο, η εσωτερική θερμοκρασία άγγιξε την Κυριακή τους 37,7 βαθμούς Κελσίου (100 Φαρενάιτ), παρουσιάζοντας άνοδο κατά 5,5 βαθμούς Κελσίου (10 Φαρενάιτ) από το Σάββατο, σύμφωνα με τον Δημοκρατικό πολιτειακό γερουσιαστή Τομ Όμπεργκ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την έκδοση ομοσπονδιακής δήλωσης έκτακτης ανάγκης, ώστε να ενισχυθεί η στήριξη προς τις τοπικές και πολιτειακές αρχές.

I’m proclaiming a state of emergency in Orange County as California continues to respond to the hazardous chemical incident in Garden Grove.@Cal_OES has been mobilized for over 24 hours and state agencies are supporting impacted communities to protect public safety, and assist… pic.twitter.com/pOLZWkX0vD — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 23, 2026

Τι λένε οι ειδικοί για τη ρωγμή

Η εμφάνιση της ρωγμής αντιμετωπίζεται με συγκρατημένη αισιοδοξία από την επιστημονική κοινότητα.

Ο Άντριου Γουέλτον, καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Περντού, εξήγησε: «Σκεφτείτε ένα κουτάκι αναψυκτικού. Αν το αφήσετε μέσα σε ένα ζεστό αυτοκίνητο, μπορεί να εκραγεί. Αλλά αν κάνετε μια τρύπα στο κουτάκι, το προϊόν απελευθερώνεται και το ίδιο το κουτάκι δεν εκρήγνυται».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Ηλίας Πικάζο, καθηγητής χημείας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), συμφώνησε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να είναι θετική.

«Μια στρατηγική διαρροή αγοράζει περισσότερο χρόνο ώστε το υγρό μέσα στη δεξαμενή να στερεοποιηθεί καθώς η αντίδραση συνεχίζεται. Ανάλογα με το πού βρίσκεται η διαρροή, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να κατευθυνθεί το υγρό που δεν έχει αντιδράσει έξω από τη δεξαμενή με ελεγχόμενο τρόπο».

Από την πλευρά του, ο Φαϊσάλ Καν, επικεφαλής του τμήματος χημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, διευκρίνισε ότι η ρωγμή δείχνει πως μια έκρηξη παραμένει πιθανή, αλλά ίσως όχι στο μέγεθος που αρχικά εκφραζόταν φόβος.

«Η ψύξη συμβαίνει στην επιφάνεια της δεξαμενής, ενώ μια ανεξέλεγκτη αντίδραση μπορεί να λαμβάνει χώρα βαθιά μέσα στη δεξαμενή. Ναι, η αντίδραση έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με το πώς ξεκίνησε. Ωστόσο, δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο μιας εκρηκτικής απελευθέρωσης», σημείωσε.

Το ιστορικό του ατυχήματος και τα προβλήματα στις βαλβίδες

Η υπό πίεση δεξαμενή υπερθερμάνθηκε την Πέμπτη και άρχισε να εκλύει ατμούς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας GKN Aerospace, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του κέντρου του Λος Άντζελες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι μετρήσεις της ποιότητας του αέρα δείχνουν ότι η ρύπανση γύρω από τη ζώνη εκκένωσης βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων.

Οι προσπάθειες των τεχνικών να αδειάσουν το περιεχόμενο ή να εκτονώσουν χειροκίνητα την πίεση έπεσαν στο κενό.

Όπως εξήγησε ο Κρεγκ Κόβεϊ, υποδιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Όραντζ, οι βαλβίδες της δεξαμενής είναι είτε κατεστραμμένες είτε «μπλοκαρισμένες» από τα χημικά.

Καθώς το μεθακρυλικό μεθύλιο μετατρέπεται από υγρό σε αέριο, η πίεση αυξάνεται.

Ο καθηγητής Γουέλτον σημείωσε ότι η σκόπιμη διάνοιξη τρύπας από την πυροσβεστική αποκλείεται, καθώς υπάρχει φόβος μήπως προκληθεί σπινθήρας που θα αναφλέξει το εύφλεκτο αέριο.

Για την ασφάλεια της επιχείρησης, drones καταγράφουν τη θερμοκρασία ανά 10 λεπτά, ενώ έχουν τοποθετηθεί ειδικά αναχώματα προκειμένου να αποτραπεί η ροή των χημικών στους υπονόμους, σε κοντινά ρυάκια ή στον ωκεανό.

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Η δεξαμενή έχει χωρητικότητα 22.700 έως 26.500 λίτρων μεθακρυλικού μεθυλίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων εμπορικών και στρατιωτικών αεροσκαφών.

Η έκθεση στη συγκεκριμένη χημική ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, απώλεια αισθήσεων, νευρολογικές διαταραχές, καθώς και ερεθισμούς στο δέρμα, στα μάτια και στον λαιμό.

Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές καθησυχάζουν, τονίζοντας ότι η ουσία έχει έντονη, χαρακτηριστική οσμή, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν να την αντιληφθούν σε μεγάλη απόσταση χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι υφίστανται βλάβη.

Ο Γουέλτον συνέκρινε την κατάσταση με το καταστροφικό σιδηροδρομικό ατύχημα του 2023 στο Ιστ Παλαιστάιν του Οχάιο, το οποίο είχε μελετήσει ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι ο όγκος των χημικών τώρα είναι κατά πολύ μικρότερος.

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Πολλές από αυτές τις επιπτώσεις είναι οξείες και ταχείας δράσης. Όμως, όσο περισσότερο παραμένει κάποιος σε επαφή με την ουσία, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να προκληθεί σημαντική ζημιά».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι σε περίπτωση έκρηξης, «Θα είναι κρίσιμο να διεξαχθεί λεπτομερής παρακολούθηση του αέρα ειδικά για το μεθακρυλικό μεθύλιο και όχι απλώς γενικές δοκιμές για πτητικές οργανικές ενώσεις, όπως έκαναν οι αρχές στο Ιστ Παλαιστάιν».

Δικαστική μάχη

Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο θυμίζει πόλη-φάντασμα. Πολλά καταφύγια παραμένουν ανοιχτά για τους εκτοπισμένους κατοίκους.

Στο πάρκινγκ ενός λυκείου στη γειτονική Λα Πάλμα, αρκετοί αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους ή πάνω σε στρώματα και υπνόσακους στο άσφαλτο.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι του Γκάρντεν Γκρόουβ κατέθεσαν ομαδική αγωγή κατά της GKN Aerospace Transparency Systems, διεκδικώντας αποζημιώσεις, καθώς οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι η αξία των ακινήτων της περιοχής θα πληγεί ανεπανόρθωτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία είχε συμφωνήσει το 2025 να πληρώσει πρόστιμο άνω των 900.000 δολαρίων στις πολιτειακές αρχές για παραβάσεις που αφορούσαν την τήρηση αρχείων, ζητήματα αδειοδότησης και εκπομπές οξειδίων του αζώτου.

Εκπρόσωποι της εταιρείας απέφυγαν να σχολιάσουν την αγωγή, παρέπεμψαν όμως σε δήλωση με την οποία ζητούν συγγνώμη από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις, ενώ την Κυριακή πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν την κατάσταση και εργάζονται «νυχθημερόν για να μετριάσουν τον κίνδυνο διαρροής».

Σε μικρή απόσταση από τη ζώνη εκκένωσης βρίσκεται το Άναχαϊμ, όπου στεγάζονται τα δύο θεματικά πάρκα της Disneyland.

Οι υπεύθυνοι των πάρκων δήλωσαν ότι παρακολουθούν το περιστατικό και στηρίζουν τους υπαλλήλους τους που επηρεάζονται από τις εκκενώσεις, αν και τα ίδια τα πάρκα δεν έχουν λάβει εντολή απομάκρυνσης.

Πηγή: Associated Press