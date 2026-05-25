Από θαύμα σώθηκε 44χρονη αθλήτρια αλεξίπτωτου πλαγιάς στην Αυστρία: Αεροπλάνο διέλυσε το αλεξίπτωτό της – Δείτε βίντεο

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

«Θαύμα» στον αέρα
Η κοπέλα αισθάνεται πολύ τυχερή που σώθηκε
Στιγμές απόλυτου τρόμου βίωσε η 44χρονη αθλήτρια αλεξίπτωτου πλαγιάς Σαμπρίνα, όταν κατά τη διάρκεια πτήσης κοντά σε ορεινή περιοχή της βόρειας Αυστρίας, ένα μικρό αεροσκάφος κινήθηκε προς το μέρος της και συγκρούστηκε με το αλεξίπτωτό της, καταστρέφοντάς το.

Η αθλήτρια, εμφανώς πανικόβλητη, προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο ενώ βρισκόταν στον αέρα, ουρλιάζοντας και επιχειρώντας να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Οι δραματικές στιγμές καταγράφηκαν από κάμερα που έφερε πάνω στη στολή της.

 


Έπειτα από μερικά κρίσιμα δευτερόλεπτα, κατάφερε τελικά να απεγκλωβιστεί και να ανοίξει το αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης, μειώνοντας την ταχύτητα της πτώσης της πριν φτάσει στο έδαφος.

 


Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Kronen Zeitung, η 44χρονη διακομίστηκε από ελικόπτερο της αστυνομίας.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια ανέφερε: «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και γράφω αυτές τις γραμμές και ότι, πέρα από μερικούς σοβαρούς μώλωπες, δεν έπαθα τίποτα».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 28χρονος πιλότος του αεροσκάφους προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τσελ αμ Ζέε, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τη δυνατότητα να αποφύγει το αλεξίπτωτο πλαγιάς.

