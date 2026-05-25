Ρούμπιο: Συμφωνία με το Ιράν «ακόμη και σήμερα» – Θα βρούμε «άλλον τρόπο» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Μάρκο Ρούμπιο
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η επίτευξη ειρήνης με το Ιράν προϋποθέτει μια απολύτως ικανοποιητική συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Από το Νέο Δελχί, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία έχει μεν τον πρώτο λόγο, αλλά οι εναλλακτικές επιλογές παραμένουν ανοιχτές.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο και το «φρένο» του Τραμπ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ινδία, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με «έναν άλλο τρόπο», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα δώσει στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να πετύχει προτού εξετάσει «εναλλακτικές».

«Υπάρχει κάτι αρκετά στέρεο στο τραπέζι όσον αφορά την ικανότητά τους να ανοίξουν τα Στενά [του Ορμούζ], να εισέλθουν σε μια πολύ πραγματική, σημαντική, χρονικά περιορισμένη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό ζήτημα, και ελπίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε.

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Κυριακή δήλωσε ότι έδωσε οδηγίες στους εκπροσώπους του «να μη βιαστούν για καμία συμφωνία».

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά», σημείωσε.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης στο Truth Social ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα «παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί, να πιστοποιηθεί και να υπογραφεί μια συμφωνία».

«Εάν κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, αυτή θα είναι καλή και σωστή… Επομένως, μην ακούτε τους χαμένους, οι οποίοι ασκούν κριτική για κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα», πρόσθεσε.

«Ακόμα και σήμερα» η συμφωνία με το Ιράν

Η επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής και θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμα και μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά την αναχώρησή του από το Νέο Δελχί, έσπευσε παράλληλα να ξεκαθαρίσει ότι οποιοδήποτε διπλωματικό πλαίσιο δεν πρόκειται να περιορίσει το δικαίωμα του Ισραήλ να απαντά στις απειλές.

Αναφερόμενος στην πορεία των συνομιλιών για την πιθανή συμφωνία, ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πιστεύαμε ότι ίσως είχαμε κάποια νέα χθες το βράδυ, ίσως σήμερα, δεν θα έβγαζα βιαστικά συμπεράσματα από αυτό».

Το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα

Στο περιθώριο των δηλώσεών του για το Ιράν, ο Ρούμπιο ρωτήθηκε και για την κατάσταση στο μέτωπο του Λιβάνου, επαναδιατυπώνοντας την πάγια θέση της Ουάσινγκτον για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό του», υπογράμμισε.

«Εάν η Χεζμπολάχ πρόκειται να εκτοξεύσει πύραυλους ή εκτοξεύει πύραυλους εναντίον τους, το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει σε αυτό, ή να αποτρέψει αυτό από το να συμβεί. Αυτό ήταν πάντα κατανοητό. Είναι κατανοητό και κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός».

Με πληροφορίες από: Reuters, AFP

