Αλέξης Τσίπρας: Επόμενη στάση και αφετηρία… Θησείο – Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προχωρήσει την Τρίτη στην ανακοίνωση του νέου κόμματος μπροστά σε ένα κοινό με έντονα κινηματικά χαρακτηριστικά.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχει ήδη ξεκινήσει και στην πολιτική σκηνή κυριαρχεί πλέον ένα ερώτημα: πώς θα αλλάξει ο χάρτης της

Κεντροαριστεράς από το βράδυ της Τρίτης (26/5/2026). Στο Θησείο, μπροστά σε ένα κοινό που αναμένεται να έχει έντονα κινηματικά χαρακτηριστικά, ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό εγχείρημα, επιχειρώντας να δώσει εικόνα επανεκκίνησης, συμμετοχής και πολιτικής ανασύνθεσης.

Το όνομα

Με δεδομένο ότι το όνομα του νέου κόμματος δεν έχει γίνει γνωστό, ακόμη και σε πρόσωπα που συμμετέχουν στον οργανωτικό πυρήνα της προετοιμασίας, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αναφέρουν ότι η τελική επιλογή γνωστοποιήθηκε σε έναν εξαιρετικά στενό κύκλο, ώστε να αποφευχθούν διαρροές μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, αρκετοί θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ίσως αποκάλυψε άθελά του ένα μέρος της πολιτικής και αισθητικής ταυτότητας του νέου φορέα μέσα από την πρόσφατη ανάρτησή του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Το μπορντό και το μπλε χρώμα της ιστορικής ισπανικής ομάδας συζητήθηκαν έντονα στα πολιτικά και επικοινωνιακά επιτελεία, με αρκετούς να εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για τυχαία επιλογή, αλλά για ένα πρώτο οπτικό σήμα σχετικά με τη νέα κομματική ταυτότητα.

Αυτό που ήδη έχει αποφασιστεί είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιχειρηθεί να στηθεί η οργανωτική βάση του νέου κόμματος. Από το ίδιο βράδυ της παρουσίασης, οι πολίτες θα κληθούν να υπογράψουν δημόσια και ανοιχτά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που προετοιμάζεται εδώ και εβδομάδες από ομάδα τεχνικών και ειδικών σε συνεργασία με το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού. Η πλατφόρμα θα φιλοξενείται στη νέα ιστοσελίδα του κόμματος και θα αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό συγκρότησης μιας μεγάλης ψηφιακής κοινότητας υποστηρικτών και μελών.

Κοινότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο δεν περιορίζεται στην απλή ηλεκτρονική εγγραφή μελών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ανοιχτή διαδραστική κοινότητα, μέσα από την οποία θα οργανώνονται θεματικές συζητήσεις, διαδικτυακές συνεδριάσεις, ομάδες παρέμβασης και δίκτυα εθελοντών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι η παραδοσιακή κομματική δομή έχει εξαντλήσει τα όριά της και επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο πολιτικής συμμετοχής που θα λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικό δίκτυο παρά ως κλασικός κομματικός μηχανισμός.

Το σύνθημα που συνοδεύει ήδη το νέο εγχείρημα είναι χαρακτηριστικό της στρατηγικής που έχει επιλεγεί: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Και αυτό δεν αποτελεί απλώς επικοινωνιακή επιλογή. Άλλωστε, γι’ αυτό έχει δοθεί «σήμα» προς τους βουλευτές που ετοιμάζονται για «μετακόμιση» στο νέο κόμμα να μην παρευρεθούν στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, προκειμένου να μη στραφεί σε αυτούς το ενδιαφέρον αλλά στα νέα πρόσωπα που θέλει να προβάλει ο πρώην πρωθυπουργός».

Εθελοντές

Οι εθελοντές θεωρούνται ήδη ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίον επιχειρείται να δομηθεί ο νέος φορέας. Οι περισσότεροι από όσους σήμερα κινούνται γύρω από την οδό Αμαλίας δεν προέρχονται από παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς, αλλά από δίκτυα πολιτών, νέους επιστήμονες και ανθρώπους που συμμετείχαν στις πρωτοβουλίες του Αλ. Τσίπρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι περιοδείες της «Ιθάκης», οι εκδηλώσεις του «Unmute», αλλά και οι πρόσφατες παρεμβάσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλάνδρι λειτούργησαν ως πρόβα τζενεράλε για το μοντέλο οργάνωσης που θέλει να εφαρμόσει ο πρώην πρωθυπουργός. Εθελοντές είχαν αναλάβει τόσο την οργανωτική προετοιμασία όσο και την επικοινωνιακή διάχυση των εκδηλώσεων, δημιουργώντας ένα άτυπο αλλά ιδιαίτερα ενεργό δίκτυο πολιτικής κινητοποίησης.

Το ίδιο μοντέλο αναμένεται να εφαρμοστεί και την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης. Σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ο σχεδιασμός προβλέπει πυκνές περιοδείες σε όλη τη χώρα, δημόσιες παρεμβάσεις και ένα εκτεταμένο δίκτυο δράσεων που θα στηρίζεται κυρίως στην προσωπική επαφή με τους πολίτες.

Η στρατηγική που έχει επιλεγεί περιγράφεται από στελέχη της ομάδας Τσίπρα ως μια σύγχρονη εκδοχή του «πόρτα-πόρτα». Οχι ομιλίες από εξέδρες και κλειστές κομματικές αίθουσες, αλλά παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας, γειτονιές, λαϊκές αγορές, καφετέριες και μέσα μαζικής μεταφοράς, με στόχο τη δημιουργία άμεσου διαλόγου με την κοινωνία.

Στην ίδια λογική, σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν όχι μόνο επαγγελματικά πολιτικά στελέχη, αλλά και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της αγοράς εργασίας. Το επιτελείο Τσίπρα θεωρεί ότι το νέο εγχείρημα θα πρέπει να αποκτήσει γρήγορα κοινωνικά χαρακτηριστικά και να μην εμφανιστεί ως αναπαλαίωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου

Την ίδια στιγμή, στην Κουμουνδούρου επικρατεί έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η επίσημη ανακοίνωση του νέου φορέα. Το Σάββατο 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί και συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ακριβώς για να αποτιμηθούν οι εξελίξεις μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα.

Στο εσωτερικό του κόμματος ήδη καταγράφονται ισχυρές εντάσεις. Ανοιχτό παραμένει ακόμη και το ζήτημα της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη στα κομματικά όργανα μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με τον ίδιο να αφήνει αιχμές μέσω social media για προσπάθεια αποκλεισμού του. Επιπλέον, αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δύσκολα θα επιλέξει μια ανοιχτή σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική αποδιάρθρωση της κομματικής πλειοψηφίας. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, συζητούνται ήδη διάφορα σενάρια συνύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα Τσίπρα, ακόμη και φόρμουλες που θα επέτρεπαν μια ιδιότυπη πολιτική συνεργασία χωρίς τυπική εκλογική σύγκρουση. Τίποτα δεν θεωρείται ακόμη οριστικό. Ομως, σχεδόν όλοι στην Κουμουνδούρου αναγνωρίζουν πλέον ότι μετά την Τρίτη τίποτα στον χώρο της Κεντροαριστεράς δεν θα είναι όπως πριν.