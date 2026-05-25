Ειρήνη Αγαπηδάκη στη Realnews: «Ο αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα των πολιτών»

Τα κόμματα κρίνονται από τα προγράμματα και τις θέσεις τους. Αυτό θέλει ο κόσμος και αυτό κρίνει», δηλώνει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στη Realnews, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Επίσης, απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης που αφορά τη δήλωση του πρωθυπουργού για τον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό, για τη στήριξη των πολιτών εν μέσω ενεργειακής κρίσης αλλά και για τις κομματικές ανακατατάξεις που φέρνουν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες, εάν παραταθεί επί μακρόν η σύρραξη στη Μέση Ανατολή; Σκοπεύετε να παρατείνετε την επιδότηση στο diesel κίνησης ή το fuel pass; Επηρεάζει η συγκυρία το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ;

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει κανέναν μόνο του στις κρίσεις. Όπως έχει δηλώσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπάρχουν εφεδρείες. Υπάρχει ένα μαξιλάρι από το περυσινό υπερπλεόνασμα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Θέλω, όμως, να τονίσω ότι ήδη η κυβέρνηση στηρίζει τις οικογένειες, τους αγρότες, τις ευάλωτες ομάδες, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους οφειλέτες με μέτρα 800 εκατ. ευρώ από την αρχή της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και είμαστε έτοιμοι να παρατείνουμε τα μέτρα για όσο χρειαστεί, φροντίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Τις επόμενες ημέρες θα έρθει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε πριν από έναν μήνα ο πρωθυπουργός, ενώ έχουν δοθεί επιπλέον 300 εκατ. ευρώ. Οσο για το οικονομικό πακέτο που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα κεφάλαια υπάρχουν και ξεκινούν κατ’ ελάχιστον από το 1,2 δισ. ευρώ. Κάντε λίγη υπομονή και θα τα ακούσετε από τον πρωθυπουργό. Εχω τη χαρά από τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας να σας πω ότι στα μέτρα στήριξης που εφαρμόζει η κυβέρνησή μας είναι και η επισημοποίηση της ένταξης των νοσηλευτών μας στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό για αλαζονεία σχετικά με το δίλημμα ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε περίοδο κρίσης. Τι απαντάτε;

Η αντιπολίτευση κάνει μια ερμηνεία της δήλωσης που πρωθυπουργού που δείχνει αμηχανία ως προς τα αντιπολιτευτικά επιχειρήματα και πολιτική ανωριμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κατακτήσει τη δυνατότητα να συνομιλεί επί ίσοις όροις με ηγέτες ξένων κρατών και όχι μόνο. Το απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Σε όλες τις κρίσεις, από τον Εβρο, την πανδημία, αλλά και με τις προτάσεις του για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εχουμε έναν πρωθυπουργό με παρέμβαση στα ξένα fora. Επομένως, αυτό που είπε δεν είναι αλαζονικό, αλλά η αλήθεια. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε ζήσει ως χώρα -και όχι στο μακρινό παρελθόν χειρισμούς από πρωθυπουργούς που έθεσαν σε κίνδυνο τα κεκτημένα του ελληνικού λαού, διότι δεν είχαν δυνατότητα παρέμβασης σε ισότιμη βάση. Επομένως, στους αβέβαιους καιρούς που ζούμε, με τις γεωπολιτικές κρίσεις να ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη, είναι ισχυρό ατού για την Ελλάδα να έχει έναν πρωθυπουργό με παρεμβατική ισχύ και δύναμη στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Εχουμε δει πως όταν έρχεται η ώρα της κρίσης -της οποιασδήποτε- η αντιπολίτευση διπλώνεται και περιμένει να βγάλει ο πρωθυπουργός το… φίδι από την τρύπα.

Από το Συνέδριο της Ν.Δ. δεν έλειψε και η κριτική, με τον Νίκο Δένδια να προειδοποιεί ότι «εάν δεν αλλάξουμε τη χώρα, θα μας αλλάξουν οι πολίτες». Σας προβληματίζει ότι το κόμμα σας παραμένει μακριά από τον πήχυ της αυτοδυναμίας;

Ο προβληματισμός αποτελεί πάντοτε μια γόνιμη και υγιή διαδικασία. Έτσι εξασφαλίζεται η πρόοδος είτε στην πολιτική είτε στη ζωή είτε στην επιστήμη. Τα κόμματα κρίνονται από τα προγράμματά τους, τα οποία πλέον πρέπει να είναι υποχρεωτικά κοστολογημένα. Η επιτυχία μας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 2023 υλοποιείται στο ακέραιο και έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές να επιταχύνουμε το έργο μας, όπως ζητά άλλωστε και η κοινωνία. Στο Συνέδριο όλοι οι σύνεδροι, οι βουλευτές και οι υπουργοί παρέθεσαν μια σειρά από προβληματισμούς. Στο τέλος, όμως, διαπιστώθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, τιμά τους συγκερασμούς και άφησε ανοιxτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία. Κοινός στόχος και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, όπως και όλων μας είναι μια εκλογική νίκη για τη διατήρηση της σταθερότητας της χώρας.

Ανησυχείτε για τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα που θα προκαλέσει η έλευση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού; Ποιον προτιμά το Μέγαρο Μαξίμου ως βασικό αντίπαλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα;

Η δημοκρατία δεν απειλείται από τη δημιουργία νέων κομμάτων και πολιτικών σχηματισμών. Οι ανακατατάξεις σε μια δημοκρατία αποτελούν ένα από τα συστατικά της, αρκεί να είναι υγιείς και υπεύθυνες ως προς την άσκηση της πολιτικής και με γνώμονα το συμφέρον και τη σταθερότητα της κοινωνίας. Τα κόμματα, επιμένω, κρίνονται από τα προγράμματα και τις θέσεις τους. Αυτό θέλει ο κόσμος και αυτό κρίνει. Ας δούμε λοιπόν πρώτα τα κοστολογημένα, το τονίζω αυτό διότι οι παραμυθένιες υποσχέσεις μόνο κακό κάνουν. Έχει αποδειχθεί αυτό. Ο αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι τα προβλήματα των πολιτών. Με αυτά παλεύουμε και έχουμε δυστυχώς παράλληλα ένα οξύ λαϊκίστικο αντιπολιτευτικό μέτωπο να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στη δουλειά μας, που είναι η μάχη με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δε μας αποπροσανατολίζουν ο λαϊκισμός και η τοξικότητα – κάθε άλλο. Σε κάθε λαϊκίστικη κορώνα έχουμε να αντιπαραθέσουμε έργο με απτά αποτελέσματα. Δεν είναι δική μας δουλειά να επιλέξουμε τον δεύτερο, ο λαός αποφασίζει όχι εμείς. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Για τον κύριο Τσίπρα θέλω να πω ότι έχει κυβερνήσει και έχει κριθεί. Η εμπειρία της διακυβέρνησής του ήταν τραγική για τους Ελληνες πολίτες. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την πλευρά του συναγωνίζεται έντονα τώρα τελευταία τον κύριο Τσίπρα στις ανέξοδες υποσχέσεις. Εμείς δεν επιλέγουμε δεύτερο, τρίτο κ.λπ., εμείς δουλεύουμε για τη στήριξη των πολιτών, την ενίσχυση της κυριαρχίας της χώρας και έχουμε εντολή από τον πρωθυπουργό να το πράττουμε μέχρι την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές.

Ας έρθουμε τώρα στο χαρτοφυλάκιό σας. Θέλετε να μας πείτε πώς πάει το πρόγραμμα με τις Κινητές Ομάδες Υγείας; Ποιους αφορά και πώς λειτουργεί;

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή υπηρεσία που για πρώτη φορά πηγαίνει ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη. Τα 180 κλιμάκια από τις Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουν από τον Έβρο έως την Κρήτη, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να μετακινηθούν, μπορούν να καλέσουν δωρεάν στο 1135. Υστερα από αυτό η ιατρική ομάδα φτάνει και οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν κατ’ οίκον. Μέχρι σήμερα οι Κινητές Ομάδες Υγείας έχουν εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Θέλω να σας πω ότι οι ενδιαφερόμενοι αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια, κάτι το οποίο έζησα όταν βρέθηκα με τις Κινητές Ομάδες Υγείας στον Έβρο.

Το εθνικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο έχετε σχεδιάσει εκ του μηδενός, έχει εξυπηρετήσει τον στόχο του;

Το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από έξι εκατομμύρια πολίτες. Η χώρα μας έχει για πρώτη φορά οργανωμένο σύστημα πρόληψης. Καλύψαμε ένα κενό τεσσάρων δεκαετιών, καθώς μέχρι σήμερα το σύστημα ήταν νοσοκομειοκεντρικό. Εχουμε πάει από τη θεραπεία στην πρόληψη και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιγράψει το μοντέλο μας. Το «Προλαμβάνω» έχει εντοπίσει έγκαιρα με ευρήματα πάνω από 200.000 πολίτες.