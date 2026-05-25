ΑΝΤ1: Ποντάρει στην ψυχαγωγία με εκπλήξεις και… αστέρια

Η μεγάλη επιτυχία που σημειώνει το «Your face sounds familiar» τα βράδια της Κυριακής ανοίγει την όρεξη του ΑΝΤ1 για μεγάλα ψυχαγωγικά projects. Ενόψει της νέας σεζόν, το κανάλι του Αμαρουσίου σχεδιάζει να επενδύσει σε σόου και μουσικά προγράμματα, ενώ ήδη στο κάδρο του μπαίνουν δύο προτάσεις ψυχαγωγίας.

Ο ΑΝΤ1 συζητά την επαναφορά του «Στην υγειά μας»

Όπως αναφέρει η Real life, στο πλαίσιο των συζητήσεων, εξετάζεται η επιστροφή μιας θρυλικής εκπομπής με ανανεωμένο φορμάτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επαναφέρει στον τηλεοπτικό αέρα το «Στην υγειά μας». Η ιστορική εκπομπή ξεκίνησε το 2004, διέγραψε μια μεγάλη πορεία αρχικά στην ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στην ιδιωτική τηλεόραση και στον Alpha και μετά στον ΣΚΑΪ μέχρι το 2021 που έριξε αυλαία. Η εταιρεία παραγωγής του «Στην υγειά μας» έχει στα σκαριά μια ανανεωμένη και εκσυγχρονισμένη εκδοχή του με διαφορετικό στήσιμο, αλλά διατηρώντας ως δομικό στοιχείο την live εκτέλεση ελληνικών και ξένων τραγουδιών. Θέλοντας να επενδύσει σε ψυχαγωγικά προγράμματα με δυνατό μουσικό αποτύπωμα, ο ΑΝΤ1 εξετάζει σοβαρά να φιλοξενήσει το relaunch της ιστορικής εκπομπής στη νέα της εποχή.

Ετοιμάζει νέο κύκλο «Dancing with the stars»

Παράλληλα, το κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζεται να επαναφέρει ένα πρόγραμμα που έχει συνδεθεί με δικές του μεγάλες στιγμές. Ο λόγος για το «Dancing with the stars». Επειτα από συνολικά έξι σεζόν στη συχνότητα του ΑΝΤ1 (και μία στο Star), το χορευτικό σόου οδεύει ολοταχώς στην επιστροφή του για όγδοο κύκλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιθύνοντες στον ΑΝΤ1 βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για να επαναφέρουν το ψυχαγωγικό project, ετοιμάζουν μπάτζετ και εξετάζουν όλα τα οικονομικά δεδομένα για το στήσιμο της ακριβής παραγωγής.

Ενισχυτικά στη στρατηγική που εφαρμόζει ο ΑΝΤ1 επενδύοντας σε σόου και μουσικά προγράμματα λειτουργεί το επερχόμενο άνοιγμα του ΕΚΚΟΜΕΔ στον τομέα της ψυχαγωγίας. Τα δύο προγράμματα που βρίσκονται στο τραπέζι του σταθμού συνδυάζουν στοιχεία που θα μπορούσαν δυνητικά να εξασφαλίσουν επιδότηση, με γνώμονα ότι προάγουν τη μουσική και τον χορό. Στόχος του ΑΝΤ1 είναι να ενισχύσει την prime time και ειδικότερα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου συνδυάζοντας τη μυθοπλασία, με τις σειρές «Ντέρτι» και «Κρίνο και αγκάθι», με λαμπερά ψυχαγωγικά προγράμματα.