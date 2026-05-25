Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι δύο 23χρονοι για τους πυροβολισμούς στις Αρχάνες – Σήμερα οι απολογίες τους

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Τεράστια αναστάτωση στην περιοχή
Σήμερα απολογούνται
Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου και ακολούθως του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο 23χρονοι που συνελήφθησαν για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις Αρχάνες, το οποίο αναστάτωσε την τοπική κοινωνία το μεσημέρι της Κυριακής (24/5/2026).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό των δύο νεαρών με έναν 18χρονο, έξω από καφετέρια σε κεντρικό σημείο του χωριού. Η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε γρήγορα, με ανταλλαγή απειλών και ρίψη καρέκλας, πριν οι εμπλεκόμενοι αποχωρήσουν από το σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο 23χρονοι επέστρεψαν με αυτοκίνητο στην πλατεία των Αρχανών και, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τις μαρτυρίες κατοίκων, πυροβόλησαν πέντε φορές στον αέρα, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, μία από τις σφαίρες φέρεται να εξοστρακίστηκε και να κατέληξε στην αυλή κατοικίας, όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν οικογένεια με μικρό παιδί, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο, περισυνέλεξαν πέντε κάλυκες και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι συνελήφθησαν και καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

