Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο

Με τον πλέον τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του Ισπανού ορειβάτη, στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 25χρονος ορειβάτης εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5). Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία για την ανάσυρση της σορού του.

Τα ίχνη του ορειβάτη είχαν χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ πραγματοποιούσε ανάβαση στον Μύτικα. Οι γονείς του 25χρονου ανησύχησαν καθώς έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του, ενημερώνοντας το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.