ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στις Σέρρες – Η ποινή που τους επιβλήθηκε

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ
Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2016-2018.

Ύστερα από διαδικασία που διήρκεσε πολλές ημέρες, το δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση για τους 13 κατηγορούμενους στην υπόθεση, μία από τις πρώτες που έφερε στο ακροατήριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούσε επιδοτήσεις συνολικών ποσών περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερρών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ενόχους τους 13 για, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

Στους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης, με 3ετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημμέλημα.

Η απόφαση των δικαστών ακολούθησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της, την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου, που ήταν στην έδρα. Η Εισαγγελέας ζήτησε ενοχή για τους περισσότερους από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους. Με την απόφαση του δικαστηρίου, επιβλήθηκε στον κάθε καταδικασθέντα ποσό εξόδων 1.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δίκη άρχισε τον περασμένο Ιανουάριο, με 32 πρόσωπα να κάθονται στο εδώλιο. Με την έναρξη της δίκης, ωστόσο, επτά εκ των κατηγορούμενων έκαναν χρήση ποινικής διαπραγμάτευσης δηλώνοντας ένοχοι και επιστρέφοντας πόσο περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση κατά την επίδικη περίοδο. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν δύο έως τρία έτη με 3ετη αναστολή.

