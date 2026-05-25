Πλεύρης: Το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα όσες ροές και αν υπάρξουν – Προχωρούν οι χώροι διαχείρισης, χωρίς αντιπρόταση οι αντιδράσεις

Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, προωθείται αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε εκπομπή του ΕΡΤnews.

Ο υπουργός ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 19.000–20.000 αφίξεις, με στόχο φέτος να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, ενώ επιδιώκεται «πολύ μεγάλη μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο».

Πίεση από τη Λιβύη και αποτροπές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Λιβύη, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 500.000 μετανάστες επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 παράνομες αφίξεις προς την Κρήτη και 530 αποτροπές, κάτι που χαρακτήρισε «πρώτη φορά» ως ένδειξη συνεργασίας από την ανατολική πλευρά της Λιβύης.

Όπως είπε, η αποτροπή είναι δυσκολότερη σε σχέση με το Αιγαίο, καθώς «αν κάποιος βρεθεί σε διεθνή ύδατα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία», επισημαίνοντας τη συνεργασία με τις λιβυκές αρχές και το υπουργείο Ναυτιλίας.

Δομές στην Κρήτη

Ο κ. Πλεύρης παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης χώρων στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί αρκετές προτάσεις του υπουργείου, χωρίς να έχει κατατεθεί αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Το υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους», ξεκαθάρισε, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι», κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο, καθώς το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου.

Αντίθετα, για τα Χανιά έκανε λόγο για «πολύ καλή συνεργασία», τονίζοντας ότι «στα Χανιά το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όσες ροές και αν υπάρξουν να είμαστε προετοιμασμένοι».

Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι σήμερα επιστρέφει στις χώρες προέλευσης μόλις το 20% όσων απορρίπτεται το άσυλό τους.

Με το νέο πλαίσιο:

• Όσοι δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ θα τίθενται σε καθεστώς κράτησης

• Οι αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται εντός 12 εβδομάδων

• Θα αυξηθεί η πίεση προς τρίτες χώρες για επιστροφές

Παράλληλα, ανακοίνωσε συμφωνία πέντε χωρών —μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία και η Ολλανδία— για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ε.Ε., όπου θα μεταφέρονται όσοι δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα.

«Η λογική είναι ότι αν κάποιος βρεθεί σε τρίτη χώρα, το πιο πιθανό είναι να επιλέξει να επιστρέψει οικειοθελώς στη χώρα του», ανέφερε.

Έρευνες για δομές

Σχετικά με δημοσιεύματα για έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δομές φιλοξενίας, δήλωσε «ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει ενεργή έρευνα, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι στο παρελθόν είχαν ζητηθεί στοιχεία».

Υποστήριξε ακόμη «ότι οι σχετικές συμβάσεις έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας πως «η Κομισιόν είχε δει την πρόοδο των έργων και είχε εγκρίνει τις εκταμιεύσεις».

Πολιτική αντιπαράθεση

Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε «άδικη» την κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει την πολιτική της ταυτότητα, ιδιαίτερα στα ζητήματα ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές επιλογές στη Δικαιοσύνη και άσκησε έντονη κριτική στην Ευρωπαία εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για «ευθεία παρέμβαση» στους ελληνικούς θεσμούς.

«Η Ελλάδα είναι χώρα με Σύνταγμα και θεσμούς και δεν περιμέναμε κανέναν για να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.