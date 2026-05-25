Σοφία Ζαχαράκη: «Το δημογραφικό αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στα σχολεία»

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ζαχαράκη
Τις άμεσες επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης στο εκπαιδευτικό σύστημα ανέδειξε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», παρουσιάζοντας στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημαντική μείωση των μαθητών τα τελευταία χρόνια.

Της Αργυρώς Μαυρούλη

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το 2016 οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού άγγιζαν τις 100.000, ενώ το 2026 περιορίζονται πλέον περίπου στις 70.000, εξέλιξη που – όπως είπε – αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη δημογραφική πίεση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η υπουργός σημείωσε ότι η νέα πραγματικότητα υποχρεώνει το εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμοστεί εγκαίρως, με καλύτερο σχεδιασμό και έγκαιρη πρόβλεψη των αναγκών κάθε περιοχής.

Στήριξη ακριτικών περιοχών και νέοι διορισμοί

Η κα Ζαχαράκη τόνισε ότι το υπουργείο επιχειρεί να οργανώνει νωρίτερα τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα για απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων.

Όπως είπε, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών, ενώ μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζονται ακόμη 5.500 προσλήψεις.

Σύμφωνα με την υπουργό, το ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αριθμεί πλέον περισσότερους από 150.000 εκπαιδευτικούς, γεγονός που καταδεικνύει – όπως ανέφερε – τη βαρύτητα που δίνεται στη δημόσια εκπαίδευση.

«Υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης»

Η υπουργός Παιδείας αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης από την πλευρά πολλών γονέων απέναντι στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, σημειώνοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι προχωρά η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού για ειδικά μαθήματα, ενώ συνεχίζονται τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Παράλληλα, προανήγγειλε εθνικό διάλογο για το νέο Λύκειο, με στόχο να εξεταστεί ποιες επιπλέον δεξιότητες και γνώσεις πρέπει να παρέχονται στους μαθητές μέσα από το δημόσιο σχολείο.

Όπως ανέφερε, εξετάζεται η δυνατότητα παροχής δωρεάν πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων και ξένων γλωσσών, ώστε οι μαθητές να αποκτούν περισσότερα εφόδια χωρίς πρόσθετο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες.

Πάνω από 2.000 ανακαινισμένα σχολεία

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η κ. Ζαχαράκη στη μεγάλη χορηγική παρέμβαση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο – όπως είπε – θα οδηγήσει στην ανακαίνιση περισσότερων από 2.000 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Η υπουργός σημείωσε επίσης ότι θα ενεργοποιηθεί ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα καταγράφονται οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς να συμβάλλουν στοχευμένα στη βελτίωση των υποδομών.

Ψυχολόγοι, bullying και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα και στα ζητήματα ψυχικής υγείας και σχολικής βίας, παρουσιάζοντας τρεις βασικές παρεμβάσεις του υπουργείου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη πραγματοποιηθεί τριπλασιασμός των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα σχολεία, αν και – όπως παραδέχθηκε – οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες και απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη λειτουργία πλατφόρμας κατά του bullying, μέσω της οποίας μπορούν να καταγράφονται και να αντιμετωπίζονται περιστατικά σχολικής βίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τονίζοντας ότι «από εκεί χτίζονται όλα», τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο συμπεριφορών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το δημογραφικό και η εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς η πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό του σχολείου του μέλλοντος.

