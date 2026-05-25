Τραμπ: Ή θα έχουμε μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν ή δεν θα έχουμε καμία

Με μια επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του εναντίον των εγχώριων πολιτικών του αντιπάλων που του ασκούν κριτική.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε μια μέτρια συμφωνία, φέρνοντας ως παράδειγμα προς αποφυγήν τη διπλωματία του παρελθόντος.

Επίθεση στους επικριτές και απόρριψη του JCPOA

Ο Τραμπ επέλεξε να απαντήσει σε έντονο ύφος σε όσους αμφισβητούν τους χειρισμούς του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γελώ με όλους τους Δημοκρατικούς (Dumocrats), τους RINOS [σ.σ. Ρεπουμπλικανοί μόνο κατ’ όνομα] και τους ανόητους … που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακή πολιτική και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά επικρίνουν διαρκώς κάθε φανταστική νίκη που πετυχαίνω».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προσδιόρισε το πλαίσιο των προθέσεών του για την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι η νέα προσέγγιση θα είναι στον αντίποδα της συμφωνίας του 2015 (JCPOA), από την οποία ο ίδιος είχε αποσύρει τη χώρα κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από το JCPOA», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την προηγούμενη συμφωνία ως «μια καταστροφή που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία αποτελούσε έναν άμεσο και ανοιχτό δρόμο προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν».

«Δεν γνωρίζουν τίποτα»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επικριτές του στερούνται πληροφόρησης για το περιεχόμενο των τρεχουσών διαβουλεύσεων και τις μελλοντικές παραχωρήσεις που σκοπεύει να αποσπάσει.

«[Είναι] ανόητοι που δεν γνωρίζουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που κάνω με το Ιράν, πράγματα που δεν έχουν καν διαπραγματευτεί ακόμα, αδύναμοι και αναποτελεσματικοί άνθρωποι».