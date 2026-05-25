Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 30χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν, στο Τριάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 30χρονος διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το έγκλημα

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής (24/5), φέροντας θανατηφόρα τραύματα που προκλήθηκαν από τον 30χρονο, όπως φέρεται να ομολόγησε ο ίδιος, ύστερα από καβγά. Σχεδόν όλα τα χτυπήματα φέρεται να εντοπίζονται στο πρόσωπο του 67χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να περιληφθεί στη δικογραφία.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι, όταν η κόρη του 67χρονου, που τον αναζητούσε, μετέβη στο σπίτι όπου ο ηλικιωμένος διέμενε μαζί με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της κατοικίας.