Θεσσαλονίκη: Την Τετάρτη απολογείται ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Οι ισχυρισμοί του και τα νέα στοιχεία

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

δολοφονία Θεσσαλονίκη
Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν, στο Τριάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι, όταν η κόρη του θύματος εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της μονοκατοικίας όπου διέμενε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον επάνω όροφο βρήκε τον 30χρονο αδελφό της που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Ο ίδιος φαίνεται να της αποκάλυψε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα τους, το προηγούμενο βράδυ.

Στο σημείο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κατσαβίδι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ενώ από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης προέκυψε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Τι υποστήριξε ο 30χρονος

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα ηρεμιστικών και ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των οποίων δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του τα πραγματικά περιστατικά, που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο έγκλημα.

Σε έρευνα που έγινε στο δωμάτιό του βρέθηκαν ρούχα με ίχνη αίματος και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια -χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

