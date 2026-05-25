Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση της κόρης της για το τελευταίο «αντίο»

Σε ηλικία μόλις 55 ετών, η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε τη τελευταία της πνοή πριν από λίγες ώρες, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή. Η πολυαγαπημένη κόρη της, τη Δευτέρα 25 Μαΐου έκανε ένα story στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα της.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι: «Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».

Η Βικτώρια Δέλλα, γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας της, μέσα από μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, μοιράστηκε μία παλιά φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε μαζί με την Γωγώ Μαστροκώστα.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», ανέφερε στη λεζάντα.