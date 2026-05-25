Ρωσία προς ξένους πολίτες: «Εγκαταλείψτε άμεσα το Κίεβο» – Προειδοποίηση για «συστηματικά πλήγματα»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ουκρανία επίθεση
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο για λόγους ασφαλείας, προειδοποιώντας παράλληλα τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να μην πλησιάζουν στρατιωτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, η Μόσχα σχεδιάζει το επόμενο διάστημα «συστηματικά πλήγματα» κατά στόχων στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές βρίσκονται διάσπαρτες σε ολόκληρη την πόλη.

«Να φύγουν το συντομότερο δυνατό»

«Λόγω του γεγονότος ότι οι προαναφερθέντες στόχοι είναι διασκορπισμένοι σε όλο το Κίεβο, προειδοποιούμε τους ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών, για την ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε τους κατοίκους του Κιέβου να μην πλησιάζουν «στρατιωτικές και διοικητικές υποδομές του καθεστώτος Ζελένσκι».

Αναφορά σε ουκρανική επίθεση με drones

Η ρωσική πλευρά συνέδεσε την προειδοποίηση με πρόσφατη ουκρανική επίθεση με drones, υποστηρίζοντας ότι τη νύχτα της 22ας Μαΐου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το κολέγιο του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ στο Σταρομπέλσκ.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση έφτασε τους 21.

