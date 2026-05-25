Γιώργος Χατζημάρκος στο «Δημογραφικό 2026»: «Ο τουρισμός κράτησε ζωντανά τα νησιά – Έδωσε κίνητρο σε νέους να μείνουν ή να επιστρέψουν»

Ομιλία στο Συνέδριο «Δημογραφικό 2026», που διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting για 5η χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής, απηύθυνε ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Της Δήμητρας Πανανού

«Το δημογραφικό είναι η ίδια η υπόσταση της χώρας», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Χατζημάρκος. «Το ερώτημα είναι στο μέλλον θα υπάρχουν άνθρωποι εδώ να κατοικούν, να δημιουργούν, να σχεδιάζουν το μέλλον τους. Αν θα έχουμε σύνορα με ανθρώπινη παρουσία και όχι μόνο με γεωγραφική ή γεωστρατηγική ή γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα ζήτημα εθνικής αντοχής. Σύνθετο, βαθύ και συζητάμε γι’ αυτό με όρους αγωνίας. Δικαίως. Γιατί η Ελλάδα γερνάει, μειώνεται, συρρικνώνεται».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σημειώνοντας ότι ένας τόπος γίνεται τόπος παραδείγματος στο δημογραφικό όταν εμπνέει προοπτική. «Σήμερα, στη χώρα υπάρχει μία περιφέρεια στη χώρα με αύξηση πληθυσμού που ξεπερνά το 6,1%. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημογραφικού στο νότιο Αιγαίο είναι καλά. Είναι και εδώ εξαίρεση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι άνθρωποι μένουν σε έναν τόπο όταν μπορούν να ζήσουν, όταν μπορούν να εργαστούν και να έχουν εισόδημα, όταν αισθάνονται ότι στον τόπο αυτό μπορούν να κερδίσουν το μέλλον που ονειρεύτηκαν. Ένας τόπος που δεν έχει οικονομική ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το δημογραφικό. Δημογραφική πολιτική χωρίς εισόδημα είναι σύνθημα», είπε.

Αυτά τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον κ. Χατζημάρκο, ήρθαν στην περιφέρεια εξαιτίας του τουρισμού, του ισχυρού κλάδου της οικονομίας. «Ο τουρισμός κράτησε τα νησιά ζωντανά. Έδωσε εισόδημα, θέσεις εργασίας και αισιοδοξία. Έδωσε κίνητρο σε νέους ανθρώπους να μείνουν ή να επιστρέψουν. Αυτός ο κλάδος της οικονομίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια από κανέναν. Κινητοποιεί όλη την τοπική οικονομία και κοινωνία. Το δημογραφικό δεν θα το αντιμετωπίσουμε επειδή θα πείσουμε κάποιους νέους να κάνουν παιδιά. Αλλά μόνο όταν διαμορφώσουμε τις συνθήκες αυτές που να μπορούν να κάνουν παιδιά και να πιστέψουν ότι το αύριο δεν θα είναι χειρότερο από το σήμερα», σχολίασε, τονίζοντας ότι νέοι που έφυγαν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης επέστρεψαν γιατί βρήκαν πρόσφορο έδαφος.

Το ετήσιο συνέδριο διοργανώθηκε από τη Next is Now και τη Dome Consulting, με την υποστήριξη του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις πολυεπίπεδες επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής με τη συμμετοχή πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και κοινωνίας.

