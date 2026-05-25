Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα» – Το νέο βίντεο στο Instagram

Για την πορεία της υγείας του, ενημέρωσε ο Σταύρος Φλώρος τους ακολούθους του στο Instagram, τη Δευτέρα. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος είδε τη ζωή του να αλλάζει όταν τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης, ανέβασε ένα νέο βίντεο, στη διάρκεια του οποίου ζήτησε από τους ακολούθους του στη πλατφόρμα, να προσευχηθούν και πάλι για εκείνον.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ο Σταύρος Φλώρος αναφέρει πως: «Γειά σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, έχει πάει πάρα πολύ καλά».

«Σήμερα δίνω μία ακόμα πολύ σημαντική μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο πρώην παίκτης του Survivor είπε ότι: «Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Τα περισσότερο γράφουν “ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα, και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα, και να πάνε όλα κατ’ ευχήν».

Επιπλέον, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε στη λεζάντα:« Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά . Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».