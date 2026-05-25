Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα» – Το νέο βίντεο στο Instagram

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Σταύρος Φλώρος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Για την πορεία της υγείας του, ενημέρωσε ο Σταύρος Φλώρος τους ακολούθους του στο Instagram, τη Δευτέρα. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος είδε τη ζωή του να αλλάζει όταν τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης, ανέβασε ένα νέο βίντεο, στη διάρκεια του οποίου ζήτησε από τους ακολούθους του στη πλατφόρμα, να προσευχηθούν και πάλι για εκείνον.

Survivor: Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος της φετινής σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης – Νικητής ο Σταύρος Φλώρος

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ο Σταύρος Φλώρος αναφέρει πως: «Γειά σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, έχει πάει πάρα πολύ καλά».

«Σήμερα δίνω μία ακόμα πολύ σημαντική μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα», πρόσθεσε.

Survivor – Σταύρος Φλώρος: Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο και το συγκινητικό μήνυμα στον Μάνο Μαλλιαρό

Ακόμα, ο πρώην παίκτης του Survivor είπε ότι: «Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Τα περισσότερο γράφουν “ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα, και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα, και να πάνε όλα κατ’ ευχήν». 

Επιπλέον, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε στη λεζάντα:« Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά . Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά». 

Survivor – Σταύρος Φλώρος: « Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου, να κάνετε μια προσευχή για μένα…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @stavrosflo

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

ΙΣΑ: «Ανάσα» για τους παρόχους Υγείας η αναστολή είσπραξης του clawback 2023

Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ): Έως και τις 2 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-...

Πώς να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το νέο σας iPad

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε
περισσότερα
18:57 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Φαίη Σκορδά για Γωγώ Μαστροκώστα: «Είχε την έγνοια να μεγαλώσει το παιδί και να φτάσει τουλάχιστον 18 ετών»

Η είδηση της απώλειας της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία μόλις 55 ετών, έχει σκορπίσει τη θλίψη....
17:55 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ιωάννα Τούνη: Η αποκάλυψη για τα προσβλητικά μηνύματα που δέχτηκε και η απάντησή της – «Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους…»

Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Ιωάννα Τούνη μέσα από δύο αναρτήσεις που έκανε με την μορφή του Instagr...
09:18 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Άννα Κορακάκη – Γιάννης Χαλκιαδάκης: Σχεδιάζουν να βαπτίσουν την κόρη τους τον Ιούλιο – Πού θα γίνει το μυστήριο

Η Άννα Κορακάκη γιόρτασε φέτος για πρώτη φορά και με ιδιαίτερη συγκίνηση την Ημέρα της Μητέρας...
09:08 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Ετοιμάζουν βαλίτσες για Ελλάδα

Η επιστροφή στην Ελλάδα είναι πλέον θέμα ημερών για την Ελένη Βουλγαράκη και τον Φώτη Ιωαννίδη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν