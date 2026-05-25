Διεθνής Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: Στοιχεία-σοκ από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την ΕΛΑΣ – «Δύο παιδιά εξαφανίζονται κάθε 3 ημέρες»

Με αφορμή τη «Διεθνή Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά« (25 Μαΐου) και υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Καπελετζή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσίασε σήμερα, στον Πολυχώρο του στο Κορωπί, το έργο και τις νέες πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων, σε μία εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Ελληνικής Αστυνομίας, εθελοντικών οργανώσεων, διεθνών συνεργατών και πολιτών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσίαση των επιχειρησιακών μέσων όλων των συναρμόδιων θεσμικών και εθελοντικών φορέων υπό τους ήχους της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ακολούθησαν ομιλίες, παρουσιάσεις στατιστικών στοιχείων και υπογραφές σημαντικών συμφώνων συνεργασίας.

«Δύο παιδιά εξαφανίζονται κάθε 3 ημέρες»

Βάσει των στατιστικών στοιχείων του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και ενηλίκων του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα, κάθε 3 ημέρες εξαφανίζονται 2 παιδιά με επικρατέστερες αιτίες τη σχέση με το άλλο φύλο, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για 22η χρονιά ένωσε τις δυνάμεις του με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς και επιχειρησιακούς φορείς και παρουσίασαν το ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την πρόληψη αλλά και σωστή επιχειρησιακή διαχείριση κάθε περιστατικού εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, πρότυπο σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επικαιροποιήθηκε το Σύμφωνο Συνεργασίας του Οργανισμού με το Υπουργείο – Διεύρυνση της Συνεργασίας για την ολιστική διαχείριση περιστατικών βίας, κακοποίησης, εξαφανίσεων παιδιών και ενηλίκων, ηλεκτρονικού εγκλήματος, ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ.

Βάσει της Ελληνικής Αστυνομίας το 2025 εξαφανίστηκαν 4.396 ανήλικοι (698 ημεδαποί και 3.689 αλλοδαποί), εκ των οποίων οι 2.787 (63,4%) εντοπίστηκαν και οι 1.609 (36,6%) παραμένουν αγνοούμενοι.

Συγκλονιστικές Μαρτυρίες

Συγκλόνισαν οι μαρτυρίες της 24χρονης Εύας, που πριν 20 χρόνια απήχθη, εντοπίστηκε στο εξωτερικό και επέστρεψε ασφαλής στην οικογένειά της χάρη στην ενεργοποίηση του «Χαμόγελου» και του Διαμαντή Καραρήγα, πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έδωσε τέλος στη ζωή της, για αιτίες όμοιες με αυτές που οδηγούν σε εκατοντάδες φυγές εφήβων κάθε χρόνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στην Πανευρωπαϊκή Καμπάνια Blue For Hope. Σήμερα 10 ευρωπαϊκά κράτη φωτίζουν την Ευρώπη μπλε, ως μία συμβολική κίνηση ότι όταν ένα παιδί εξαφανίζεται η αναζήτηση δεν σταματάει ΠΟΤΕ.

Κώστας Γιαννόπουλος: «Πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για τις συνέργειες που έχουμε αναπτύξει. Καταρχάς με την Ελληνική Αστυνομία, το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΣ, το ΓΕΑ, το ΓΕΝ, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό, δεκάδες εθελοντικές οργανώσεις, Δημοτικές Αστυνομίες σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για τα διεθνή δεδομένα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε αναπτύξει ένα ασφαλές πλαίσιο για κάθε παιδί αλλά και ενήλικα. Κάθε 2 ημέρες διαχειριζόμαστε την εξαφάνιση 3 παιδιών, το βάρος μας όμως πρέπει να το δώσουμε στις αιτίες, σε όλα αυτά που οδηγούν τους εφήβους να φύγουν. Πρέπει να επενδύσουμε, στην πρόληψη. Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που σήμερα είναι μαζί μας και μέσα από την επικαιροποίηση του Συμφώνου συνεργασίας, διευρύνουμε και ενδυναμώνουμε την ήδη πολυετή και ουσιαστική συνεργασία μας.

Κλείνοντας, οφείλω να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για όλους μας σήμερα από τη μαρτυρία της 24χρονης Εύας. Ένα κορίτσι που σήμερα διαπρέπει στο εξωτερικό, αλλά πριν 20 χρόνια εξαφανίστηκε, εντοπίστηκε στο εξωτερικό και τελικά με τεράστιο αγώνα την επιστρέψαμε ασφαλή στην οικογένειά της. Η Εύα είναι το λαμπρό παράδειγμα γιατί ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε, ποτέ δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε και πρέπει να αναπτύσσουμε συνεχώς νέες συνεργασίες και συνέργειες για να αντιμετωπίζουμε κάθε εξαφάνιση άμεσα και αποτελεσματικά.

Κάνω έκκληση να ακούσουμε όλοι τον πατέρα της Λυδίας, που σήμερα μας τιμά και μεταφέρει τη δική του εμπειρία, υπογραμμίζοντας την ταύτιση των αιτιών που μπορεί να οδηγήσουν έναν νέο άνθρωπο σε μία πράξη που θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του, είτε με τη μορφή φυγής, είτε δίνοντας τέλος σε αυτή. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη, αυτό παρακαλώ κρατήστε».

Κατά την υπογραφή του Συμφώνου συνεργασίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: δήλωσε: «Το ευαίσθητο έργο που παράγει το Χαμόγελο του Παιδιού μας επιβάλει να είμαστε όλο και πιο κοντά σας, πιο δραστήριοι και πιο υπεύθυνοι. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό, μέσα από την ουσιαστική επανίδρυση μιας σειράς δομών, οι οποίες αυτή τη στιγμή οικοδομούνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην Ελληνική Αστυνομία. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των Υπηρεσιών της χώρας που είναι ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πορεία αυτή στο έργο σας είναι παράλληλη. Είμαστε μαζί σας. Είμαστε στενά συνδεδεμένοι σε αυτό το έργο, το οποίο έχετε αναλάβει και δεσμευόμαστε ότι, όλοι μαζί, ως μια σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία που αγαπάει τα παιδιά της, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια».

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο τέως Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, εκπρόσωποι των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΑ, του ΓΕΝ, του Π.Σ., του Λ.Σ., της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι εθελοντικών επιχεριρησιακών φορέων, Δημοτικών Αστυνομιών κ.λπ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιχειρησιακή προσομοίωση αναζήτησης αγνοούμενου ατόμου, με χρήση drones, κυνοφιλικών ομάδων και του Mobile Command Center του Οργανισμού καθώς και μηνύματα από τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες από το Νηπιαγωγείο Λιλιπούπολη.

Μεγάλος χορηγός της Εκδήλωσης

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Υποστηρικτές