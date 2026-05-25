Πάλη: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Χαράλαμπος Τοπάλοβ – Βίντεο με την απονομή του χρυσού μεταλλίου

Ο Χαράλαμπος Τοπάλοβ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελευθέρας πάλης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U15 που διεξήχθη στη Βουλγαρία.

Ο Έλληνας αθλητής επικράτησε στον τελικό με 9-7 του Γεωργιανού αντιπάλου του, Γκασασεσβίλι, και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Τοπάλοβ έδωσε έναν απαιτητικό αγώνα και εξασφάλισε τη νίκη, προσφέροντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην ελληνική αποστολή.

Το χρυσό μετάλλιο του Τοπάλοβ ήταν το τρίτο μετάλλιο της Ελλάδας στη διοργάνωση. Είχαν προηγηθεί το ασημένιο μετάλλιο του Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου και το χάλκινο μετάλλιο της Έλλης Μπρούσα.

Δείτε την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Τοπάλοβ: