Μικρολίμανο: Γνωστός τράπερ στο «κάδρο» των ερευνών – Ήταν με τον «Τίτι» – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ
Το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μικρολίμανο, όταν ένας 42χρονος κακοποιός αλβανικής καταγωγής, γνωστός ως “Τίτι”, άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών της Δίωξης Εκβιαστών, ερευνούν εξονυχιστικά οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιήσει και τον δεύτερο άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν μαζί με τον επονομαζόμενο “Τίτι” λίγη ώρα πριν από τη συμπλοκή.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, πρόκειται για γνωστό τράπερ, επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον 42χρονο και τρεις γυναίκες που έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τον τράπερ να απομακρύνθηκε από το σημείο, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση των αστυνομικών, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον ποια ήταν ακριβώς η σχέση του τράπερ με τον “Τίτι” και εάν γνώριζε ότι ο 42χρονος κυκλοφορούσε παράνομα στη χώρα και ήταν οπλισμένος. Επίσης, ερευνάται εάν υπήρχε συμμετοχή ή υποστήριξη σε ενδεχόμενες εγκληματικές ενέργειες.

Το περιστατικό του δράστη με τον αδελφό του Σταύρου Μπαλάσκα

Μια από τις υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί ο ποινικός, ήταν το 2012, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Χρήστος Μπαλάσκας, αδερφός του Σταύρου Μπαλάσκα.

Ο δράστης είχε μαζί του Καλάσνικοφ το οποίο θέλησε να χρησιμοποιήσει σε βάρος τους. Ευτυχώς, το μακελειό αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς ο γεμιστήρας του όπλου έπεσε πριν προλάβει να πυροβολήσει.

Ο “Τίτι” παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ τα στελέχη του ελληνικού FBI προσπαθούν να εξακριβώσουν γιατί κυκλοφορούσε με βαρύ οπλισμό επάνω του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρία όπλα, γεμιστήρες με δεκάδες σφαίρες και έξι χειροβομβίδες, με τα ευρήματα να έχουν ήδη σταλεί για βαλλιστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

19:12 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

