Δένδιας από την Αλβανία: Άμεση σύγκληση της Επιτροπής για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια

Στην άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια συμφώνησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Αλβανός ομόλογός του, Ερμάλ Νούφι, κατά τη συνάντησή τους σήμερα στα Τίρανα.

Κατά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό μου Ermal Nufi, συμφωνήσαμε για την άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια. Η #Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την Πατρίδα. pic.twitter.com/5ui0Ts2njF — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 25, 2026

«Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών»

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Τίρανα.

«Αναλύσαμε την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Και τόνισε: «Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τη Χειμάρρα από όπου θεωρώ ότι έλκω την απώτερη καταγωγή μου και να επαναλάβω τη θέση μου ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών».