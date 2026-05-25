Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Ο Δημήτρης αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής του

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής του.

Ο Δημήτρης κι η Ελένη καλούνται να δώσουν μια απάντηση στην ερώτηση «Ελλάδα ή Αγγλία» και δεν θα πρέπει να αποφασίσουν μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για τον Βίκτωρα.

Σε αυτή τη δύσκολη απόφαση ο Δημήτρης θα ζητήσει τη συμβουλή του Νίκου, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλη αναστάτωση και στη δική του οικογένεια μετά τη σύλληψη της Βιργινίας και της Ζωής.

Ο Ηρακλής πάλι αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα όταν ο Στέλιος δείχνει να αντιδρά αρνητικά στη σχέση του με την Τζένη, η οποία σπεύδει για συμπαράσταση στην ξαδέρφη της τη Στέλλα αλλά βρίσκει εκεί (για μια ακόμη φορά) τον Πανούλη.

Δείτε εδώ τα sneak:

 Τι θα διαλέξει ο Δημήτρης; Ελλάδα ή Αγγλία; Καριέρα ή οικογένεια;

 Θα τον βοηθήσουν οι συμβουλές του Νίκου;

 Είναι η Ελένη καταραμένη και όλοι οι άντρες που ερωτεύεται φεύγουν για το εξωτερικό;

 Θα καταφέρει ο Ηρακλής να κάνει τον Στέλιο να συμπαθήσει την Τζένη;

 Ο Πανούλης μένει πλέον στο σπίτι της Στέλλας ή επιλέγει να εμφανίζεται

όποτε η Τζένη έχει ανάγκη να μιλήσει για τον Ηρακλή;

 Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

 Δείτε εδώ το trailer

