Ιωάννα Λίλη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν μια μαχήτρια ζωής, περίμενα να το ξεπεράσει και να σηκωθεί»

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από δεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ενώ στη συνέχεια η οικογένεια γνωστοποίησε τις πληροφορίες για την κηδεία και την επιθυμία της αντί στεφάνων.

Η εξόδιος ακολουθία της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου θα τελεστεί την Τετάρτη, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της. Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα.

Η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα και αναφέρθηκε στη δύναμη και στην επιμονή που τη χαρακτήριζαν. Η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη είπε ότι γνώριζε την κατάσταση της υγείας της και ότι μέχρι την τελευταία στιγμή περίμενε να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Λίλη: «Είναι πολύ στενάχωρο και δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στην κόρη της, Βικτώρια. Πραγματικά δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω. Γνώριζα την κατάσταση της Γωγώς και μάθαινα πολύ συχνά από τον Χάρη Σιανίδη, ρωτούσα πώς είναι και στενοχωριόμουν. Περίμενα να γίνει ένα θαύμα. Στενοχωριόμουν, θλιβόμουν και περίμενα να σηκωθεί, όπως είχε ξεπεράσει την κατάσταση του καρκίνου, έτσι περίμενα να γίνει και το θαύμα αυτό, να σηκωθεί ξανά η Γωγώ, γιατί πάντα ξεπερνούσε την οποιαδήποτε φάση στη ζωή της. Ήταν μια μαχήτρια ζωής. Περίμενα να το ξεπεράσει και να σηκωθεί. Ήξερα ότι η Γωγώ μπορούσε να το παλέψει. Δεν περίμενα ότι θα τη νικήσει αυτό το πράγμα».

Η Ιωάννα Λίλη αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα και με ανάρτηση στο Instagram. Στη δημοσίευσή της μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες τους, ενώ σε μία από αυτές εμφανίζεται και ο Χάρης Σιανίδης.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Έφυγες νωρίς, αλλά όχι αθόρυβα. Άφησες πίσω αγάπη, μνήμη και ένα κομμάτι δύναμης σε όσους είδαν τον τρόπο που πάλεψες. Καλό φως. Εύχομαι οι άνθρωποί σου να βρίσκουν δύναμη ο ένας μέσα στον άλλον και η κόρη σου να μεγαλώνει πάντα νιώθοντας πόσο βαθιά αγαπήθηκες».