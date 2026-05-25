Νίκη: Το δημογραφικό λύνεται με δράσεις και όχι με αδιαφορία

Κριτική στον Πρωθυπουργό για τις θέσεις που εξέφρασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026», ασκεί με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει το παγκόσμιο στα επικοινωνιακά φούμαρα που για άλλη μία φορά επιχείρησε να πουλήσει στον ελληνικό λαό μιλώντας για το δημογραφικό. Ο πρωθυπουργός έδωσε ένα ακόμα ρεσιτάλ υποκρισίας αγνοώντας την εφιαλτική πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική οικογένεια με “μια από τα ίδια” Υποσχέσεις, ευχολόγια και “κατόπιν ενεργειών μου” επιδόματα ελεημοσύνης. Όσο για το περίφημο “brain regain” που φαντασιώνεται το Μαξίμου, η αλήθεια είναι σκληρή: οι νέοι μας δεν επιστρέφουν για να γίνουν οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι των ολιγαρχών, ούτε πείθονται από κούφιες υποσχέσεις», αναφέρει η ανακοίνωση της Νίκης και συνεχίζει καταθέτωντας τις προτάσεις της για το δημογραφικό.

«Η Νίκη θα συνεχίσει να αναδεικνύει το κρίσιμο εθνικό ζήτημα της δημογραφικής κρίση απαιτώντας:

Ενίσχυση των νέων ζευγαριών και της οικογένειας.

Ξεκάθαρο σχέδιο αντιμετώπισης των μηδενικών γεννήσεων σε δήμους της χώρας που “αιμορραγούν” δημογραφικά με οικονομικά κίνητρα, στεγαστική στήριξη και επιδόματα.

Επίδομα γέννας ύψους 6.000 ευρώ και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τις μητέρες µε δύο πλασματικά χρόνια εργασίας για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και τρία χρόνια για κάθε ένα από τα επόμενα.

Αύξηση του αφορολόγητου για κάθε οικογένεια αναλόγως των παιδιών

Μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής και φροντίδας για βρέφη.

Μείωση των εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη γονέων πολυμελών οικογενειών.

Διπλασιασμό του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος μέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας λύνεται με δράσεις και όχι με κυβερνητική αδιαφορία», καταλήγει η ανακοίνωση.