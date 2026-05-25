Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16

Συντάκτης Χρήστος Μαζανίτης

Πολιτική

Τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα
Σε μπαράζ προκλήσεων προχώρησε η τουρκική πολεμική αεροπορία της Τουρκίας το πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα από Χίο, Λέσβο και Λήμνο δύο οπλισμένα μαχητικά F-16 της Τουρκίας προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Άμεση ήταν η απάντηση από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία με 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία σηκώθηκαν από τα «Readiness» δηλαδή τις σμηναρχίες ετοιμότητας στο κεντρικό Αιγαίο.

Τα 4 μαχητικά προχώρησαν σε αερομαχίες με τα τουρκικά μαχητικά. Μάλιστα ή μία από τις αερομαχίες κατέληξε σε εμπλοκή των τουρκικών μαχητικών.

Συνολικά σήμερα σημειώθηκαν δέκα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με τις 8 να γίνονται από δύο κατασκοπευτικά τύπου CN-235.

Οι περιοχές που κινήθηκαν τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

