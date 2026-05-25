Πάτρα: Ανατροπή στη δίκη του 35χρονου – Τον υπερασπίστηκε η 16χρονη και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΠΑΤΡΑ ΑΝΗΛΙΚΗ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεγάλη είναι η ανατροπή που σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα στη δίκη στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, όπου δικάστηκε ο 35χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα σε βάρος 16χρονου κοριτσιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος το Σάββατο το απόγευμα στην Πάτρα, απειλούσε την ανήλικη σύντροφό του και την κρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου ελευθέρωσαν την ανήλικη και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με το tempo24.news.

Να σημειωθεί ότι ο συλληφθείς είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.

Τον “έσωσε” η ανήλικη

Σήμερα λοιπόν εμφανίστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία η ανήλικη, η οποία υπερασπίστηκε τον 35χρονο λέγοντας ότι δεν την κακοποίησε και ότι απλά είχαν τσακωθεί. Μάλιστα κατά πληροφορίες του tempo24 μετά τη δίκη έφυγαν αγκαλιά από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας.

Στον 35χρονο επιβλήθηκε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη δίκη δεν εμφανίστηκαν οι γονείς της ανήλικης κοπέλας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί εξακολουθεί να μου λείπει κάποιος που με πλήγωσε; Έρευνα αποκαλύπτει τον λόγο

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

ΤτΕ: Αύξηση 28,3% στην κίνηση των τουριστών το πρώτο τρίμηνο του 2026 -Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους ξένους τουρίστες

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Το μέλλον της φυσικής AI δεν είναι ανθρωποειδές – Είναι εξειδικευμένο και οικονομικά αποδοτικό

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:53 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Ηλεία

Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Ηλεία. Σύμφωνα με τ...
21:37 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ζάκυνθος: Kόβουν την ανάσα οι εικόνες από την διάσωση τουρίστα που είχε εγκλωβιστεί σε γκρεμό στο Ναυάγιο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σώος αλλά με μερικές εκδορές στα πόδια ανασύρθηκε ο άνδρας, ο οποίος γλίστρησε και να έπεσε απ...
20:45 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Παρασκευάς Άντζας: «Ξέραμε τη σοβαρότητα και ψάχναμε τρόπο να βοηθήσουμε» λέει φίλος του

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τη νόσο ALS....
19:42 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ρόδος: Ο 14χρονος ήπιε αναψυκτικό και όχι αλκοόλ, λένε ο παππούς και ο πατριός – Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη

Αναβολή για τον Ιούνιο του 2027 στη δίκη του παππού, του πατριού και της υπεύθυνης καταστήματο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν