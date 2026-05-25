Πάτρα: Ανατροπή στη δίκη του 35χρονου – Τον υπερασπίστηκε η 16χρονη και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή

Μεγάλη είναι η ανατροπή που σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα στη δίκη στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, όπου δικάστηκε ο 35χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα σε βάρος 16χρονου κοριτσιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος το Σάββατο το απόγευμα στην Πάτρα, απειλούσε την ανήλικη σύντροφό του και την κρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου ελευθέρωσαν την ανήλικη και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με το tempo24.news.

Να σημειωθεί ότι ο συλληφθείς είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.

Τον “έσωσε” η ανήλικη

Σήμερα λοιπόν εμφανίστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία η ανήλικη, η οποία υπερασπίστηκε τον 35χρονο λέγοντας ότι δεν την κακοποίησε και ότι απλά είχαν τσακωθεί. Μάλιστα κατά πληροφορίες του tempo24 μετά τη δίκη έφυγαν αγκαλιά από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας.

Στον 35χρονο επιβλήθηκε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη δίκη δεν εμφανίστηκαν οι γονείς της ανήλικης κοπέλας.