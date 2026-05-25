Ισπανία: Δεύτερο κρούσμα χανταϊού μεταξύ επιβατών του MV Hondius που βρίσκονται σε καραντίνα

Θετικός στον χανταϊό βρέθηκε ένας από τους Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Πρόκειται για το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα ανάμεσα στους 14 Ισπανούς που απομακρύνθηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο και αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla. Corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 25, 2026

Συναγερμός μετά από εστία σοβαρής πνευμονικής νόσου

Στο MV Hondius επέβαιναν περίπου 150 άτομα — επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 διαφορετικές χώρες — όταν το πλοίο ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 2 Μαΐου σχετικά με εμφάνιση εστίας σοβαρής πνευμονικής νόσου.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, ο Ισπανός ασθενής μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα απομόνωσης στο στρατιωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια της Μαδρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος για τον πληθυσμό»

Οι ισπανικές αρχές υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, καθώς το νέο κρούσμα εντοπίστηκε μεταξύ ατόμων που βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα και υπό ιατρική παρακολούθηση.