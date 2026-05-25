ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: «Aρχηγικός» ρόλος αποδίδεται στους δύο αδερφούς λογιστές – Την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Με τα εντάλματα σύλληψης στα χέρια, αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν από τα ξημερώματα της Δευτέρας τις εφόδους σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα τα οποία εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ύψος των κονδυλίων που φέρονται να έχουν αποσπάσει να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Στους δύο αδερφούς λογιστές από το Ρέθυμνο, ηλικίας 67 και 65 ετών, αποδίδεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης «αρχηγικός ρόλος» στην υπόθεση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στην ογκώδη δικογραφία του Οργανωμένου Εγκλήματος περιλαμβάνονται περίπου 90 πρόσωπα ως μέλη της φερόμενης οργάνωσης, εκ των οποίων 22 έχουν ήδη συλληφθεί. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται οι δύο λογιστές.

Εν ενεργεία αντιδήμαρχος που διατηρούσε ΚΥΔ και τρεις υπάλληλοι ΚΥΔ συγκαταλέγονται επίσης στους συλληφθέντες. Όλοι τους κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις. Το βράδυ τη Τρίτης θα μεταφερθούν στην Αθήνα, προκειμένου να παρουσιαστούν το πρωί της Τετάρτης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι την Τρίτη, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Για περισσότερες από 5 ώρες αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό, ΚΥΔ, λογιστικά γραφεία αλλά και τα σπίτια των εμπλεκομένων στο Ηράκλειο, το Μυλοπόταμο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία κατάσχοντας έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία.

Οι αρχηγοί οργάνωσαν τη διαδικασία

Οι δύο λογιστές, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση και λειτουργία του δικτύου, καθώς κατηγορούνται ότι οργάνωσαν τη διαδικασία, “στρατολογώντας” πρόσωπα που δήλωναν εκτάσεις στο Ε9 τους αλλά και πρόσωπα που προχωρούσαν σε μισθωτήρια για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων, κατευθύνοντας τα σε συγκεκριμένα ΚΥΔ για την ενεργοποίηση των αιτήσεων.

Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι από την προανάκριση και την ανάλυση των στοιχείων, προκύπτει πως οι εμπλεκόμενοι είχαν γνώση του παράνομου χαρακτήρα των πράξεων τους, καθώς και του παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εκμισθωτές ακινήτων λειτουργούσαν ως κρίσιμος κρίκος της φερόμενης οργάνωσης, καθώς εμφάνιζαν αγροτεμάχια στο όνομά τους και στο Ε9, επιτρέποντας τη συνέχιση της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, λογιστές, μισθωτές και ΚΥΔ μπορούν να ισχυρίζονται, όπως αναφέρεται, ότι δεν γνώριζαν τον παράνομο χαρακτήρα των δηλώσεων αλλά και ότι δεν είχαν υποχρέωση ουσιαστικού ελέγχου των καταχωρήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολλά από τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν εμφανίζονται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές. Η έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος επικεντρώθηκε στην αρχική χρονική περίοδο καταχώρησης των εκτάσεων στο Ε9, προκειμένου να εντοπιστεί ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου.

Τα χρηματικά ποσά από τις επιδοτήσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρονται να μοιράζονταν μεταξύ των εμπλεκομένων, αφού αφαιρούνταν τα σχετικά έξοδα, όπως μισθώσεις, ΕΝΦΙΑ και αμοιβές ΚΥΔ. Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το ζήτημα των αγροτεμαχίων που δηλώνονταν στο Ε9 ως «ελεύθερα» ή αδήλωτα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την ενεργοποίηση των παράνομων επιδοτήσεων.

Αντιδρούν οι συνήγοροι υπεράσπισης – Βολές για τον τρόπο που γίνεται η έρευνα

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση των συνηγόρων τους οι οποίοι εξαπέλυσαν βολές και για τον τρόπο με τον οποία γίνεται η έρευνα, χαρακτηρίζοντας αχρείαστες τις συλλήψεις και ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις υποστηρίζοντας πως οι πελάτες τους δεν είναι ύποπτοι φυγής και η υπόθεση θα έπρεπε να συνεχιστεί με τη μορφή προκαταρκτικής εξέτασης όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις εμπλεκομένων.

Αιχμηρές δηλώσεις έκανε έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο Γιώργος Κοκοσάλης, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, αυτή τη φορά από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω, δικονομικά δεσμευτικό και διαδικαστικά ασφαλές, ότι και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου καθώς το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως οπότε θα μεταχθούμε τα επόμενα 24ωρα στην Αθήνα για την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βαθμό, πιθανότατα, κακουργήματος.

Το πλέον πιθανόν είναι ότι θα “βαπτιστούν” για μία ακόμα φορά τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ως εγκληματικές οργανώσεις, πράγμα δικονομικά ανεπίτρεπτο αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.

Σίγουρο είναι, επίσης, ότι το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε και πάλι αυτές τις …ωραιότατες εικόνες με τους εξαθλιωμένους εντολείς μας, προς τέρψη της ψηφιακής αρένας. Αν ήταν πραγματικά επείγον να γίνει αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατ’ οίκον έρευνες και τις κατασχέσεις ευρημάτων. Εδώ είναι οι άνθρωποι, γνωστής και μόνιμης διαμονής είναι.

Πόσο καιρό “τρέχει” αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν ήθελαν, θα είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει…Όλα αυτό έχει αρχίσει να γίνεται νομικά και αισθητικά μη ανεκτό και ίσως πρέπει να πάρουμε θέση και οι δικηγόροι γι’ αυτές τις άκομψες διαδικασίες που, ναι, είναι εντός του πλαισίου του νόμου, πλην, όμως, είναι επιεικώς αισθητικά επικίνδυνες».