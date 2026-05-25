Ματούλα Ζαμάνη: «Ήμουν σίγουρη εγώ για αυτό που είμαι – Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι»

Ελένη Φλισκουνάκη

Ματούλα Ζαμάνη
Την Ματούλα Ζαμάνη υποδέχτηκαν στο «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην περίοδο που δέχτηκε πολλά και διάφορα σχόλια.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για εκείνη την περίοδο, η Ματούλα Ζαμάνη απάντησε: «Ήμουν σίγουρη εγώ για αυτό που είμαι. Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι. Να με ζουρλάνει τι;

Από τη στιγμή που εγώ σαν Ματούλα καταλαβαίνω και ξέρω πως έκανα ό,τι περισσότερο μπόρεσα και ξέρω ότι εγώ το μπλουζάκι μου το βγάζω πέντε χρόνια, και ξέρω ότι σε αυτό υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα».

Στη συνέχεια, είπε πως: «Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα, δημιουργώ καινούργιους κόσμους. Τους φαντάζομαι, τους ονειρεύομαι, και δεν θέλω τη μιζερίλα, την προικοθηρίλα, την άποψη, το ψεύτικο… Δεν το θέλω».

«Έχουμε χάσει τη μπάλα. Οι άνθρωποι που νομίζουμε ότι συνεννοούμαστε, είναι το ίδιο με αυτούς που δεν συνεννοούμαστε. Δεν λες εσύ “α, έπεσα από τα σύννεφα με αυτό”; Πέφτεις, γιατί οι μάσκες είναι τόσο δουλεμένες, που δεν μπορείς να δεις τον άλλον τι είναι. Ενώ είναι καλύτερο να δω τι είσαι και να σου πω ότι “δεν ταιριάζουμε, ούτε εγώ σου κάνω”», σημείωσε.

