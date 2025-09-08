Ματούλα Ζαμάνη: Της έκοψαν κλήση στον δρόμο προς τη συναυλία – «Ήταν σαν να είχε βγει από το Game of Thrones…»

Ένα περιστατικό που της συνέβη λίγο πριν αρχίσει η προγραμματισμένη συναυλία της στην Θεσσαλονίκη, μοιράστηκε με το κοινό της η Ματούλα Ζαμάνη.

Όπως είπε η ίδια, καθώς πήγαινε στον χώρο της συναυλίας, αστυνομικός της έκοψε κλήση.

«Ερχόμουν καμικάζι για να μην χαλάσει το μαλλί, είναι φυσικό κράνος, δεν το σκέφτηκα» τόνισε αρχικά η τραγουδίστρια που παραδέχτηκε ότι δεν φορούσε κράνος.

Με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο περιέγραψε τον αστυνομικό που της έκανε τον έλεγχο σαν «να είχε βγει από το Game of Thrones», ενώ παραδέχτηκε αμέσως το λάθος της.

«Του λέω “πες μου βρε αγάπη μου τι είναι γιατί πάω σε συναυλία”. Μου λέει “το ξέρω γιατί είσαι η αγαπημένη της γυναίκας μου”. Και λέω “θες να γνωριστούμε;”» περιέγραψε με χιούμορ η ερμηνεύτρια.

Η  Ματούλα Ζαμάνη δεν έκρυψε και την ενόχλησή της για την αυστηρότητα των ελέγχων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. «Να είναι καλά τα παιδιά, να πιάνουν εμάς στον δρόμο και να αφήνουν όλα τα άλλα…», σχολίασε όλο νόημα.

Δείτε το βίντεο:

@celebritymoments_tv #fyp #matoulazamani #skg ♬ πρωτότυπος ήχος – Celebrity Moments

