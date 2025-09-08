Λαθρεμπόριο καυσίμων: Στη φυλακή 6 από τους 22 κατηγορούμενους – Τι υποστήριξε ένας από τους υπαρχηγούς του κυκλώματος

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι έξι από τους 22 κατηγορουμένους για το κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων που εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αργά χθες το βράδυ, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο υπαρχηγοί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και ακόμη τρία άτομα. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 39χρονος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση της ανακρίτριας. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρεται να υποστήριξαν πως δεν συμμετείχαν σε παράνομες πράξεις που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και την νοθεία καυσίμων.

Ο 66χρονος, εκ των φερόμενων ως ένας από τους υπαρχηγούς του κυκλώματος, επιχειρηματίας, αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε:

«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».

