Βίντεο-σοκ: 51χρονος παρέσυρε γυναίκα με αυτοκίνητο και της επιτέθηκε με ρόπαλο – Είχε εμμονή μαζί της

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Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η αποκάλυψη ενός ανατριχιαστικού βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που ένας 51χρονος άνδρας παρασύρει εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του μια γυναίκα με την οποία είχε εμμονή, πριν κατεβεί από το όχημα και της επιτεθεί άγρια με ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Η άτυχη γυναίκα σώθηκε χάρη στην ηρωική επέμβαση περαστικών, ενώ ο δράστης κρίθηκε χθες ένοχος για απόπειρα δολοφονίας από το δικαστήριο του Χαλ.

Το χρονικό της εφιαλτικής επίθεσης

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Chanterlands Avenue στην πόλη Χαλ τον Μάιο του 2025.

Οι αρχές έλαβαν κλήση λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί (τοπική ώρα) της 7ης Μαΐου 2025, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για μια γυναίκα που είχε χτυπηθεί από κάποιον που φαινόταν να γνωρίζει.

Όπως αποδείχθηκε από το οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 51χρονος Λόρενς Γουόρβιλ ανέπτυξε ταχύτητα κατευθυνόμενος προς την ανυποψίαστη γυναίκα, την οποία γνώριζε, καθώς εκείνη περπατούσε στον δρόμο, παρασύροντάς την με ένα ασημί Volkswagen Polo.

Στη συνέχεια, βγήκε από το αυτοκίνητο, την πλησίασε και την χτύπησε τουλάχιστον πέντε φορές με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, το οποίο είχε αγοράσει την προηγούμενη ημέρα από ένα κατάστημα αθλητικών ειδών.

Τρία άτομα έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τη γυναίκα.



Οι γενναίοι περαστικοί κατάφεραν να τραβήξουν τον Γουόρβιλ μακριά της και τον ακινητοποίησαν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο, παρά το γεγονός ότι ο 51χρονος τους απειλούσε ότι θα χτυπήσει και τους ίδιους με το ρόπαλο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων ένα βαρύ κάταγμα στο πόδι, τραύμα στο κεφάλι και ένα σπασμένο δάχτυλο, όπου και νοσηλεύτηκε για δέκα ημέρες.

Η εμμονή και η ετυμηγορία

Ο Γουόρβιλ συνελήφθη επ’ αυτοφόρω ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ανακρίσεις πόρτα-πόρτα, ανέλυσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου εντόπισαν μια σειρά από χειρόγραφες σημειώσεις.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος δεν διέθετε ασφάλεια αυτοκινήτου, ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Πέρα από την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, της οδήγησης χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, της οπλοφορίας σε δημόσιο χώρο και της παραβίασης περιοριστικών όρων, τον Ιούνιο του 2025 του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της διάρρηξης.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το βράδυ πριν από την επίθεση είχε διαρρήξει έναν επαγγελματικό χώρο με σκοπό να κλέψει επιστολές ανακατεύθυνσης αλληλογραφίας, προσπαθώντας έτσι να μάθει τη νέα διεύθυνση στην οποία είχε μετακομίσει η γυναίκα.

Έπειτα από μια δίκη τριών ημερών στο Δικαστήριο του Χαλ, το σώμα των ενόρκων έκρινε χθες τον Γουόρβιλ ένοχο για απόπειρα δολοφονίας, ενώ ο ίδιος είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Η ποινή του πρόκειται να ανακοινωθεί στις 9 Ιουλίου.

A man has been found guilty of attempted murder after deliberately hitting a woman with his car before attacking her with a baseball bat in Hull. Read more 👉 https://t.co/fPG3CyDv7U pic.twitter.com/VpiLV8DeBd — Hits Radio News | East Yorkshire & Northern Lincs (@HitsEYorksNews) June 10, 2026



«Ο Γουόρβιλ είναι ένας σκληρός και επίκινδυνος άνδρας που βγήκε εκείνη την ημέρα ένοπλος με δύο όπλα —το αυτοκίνητό του και ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ— για να προκαλέσει φόβο, τρόμο και να προσπαθήσει να σκοτώσει μια αθώα γυναίκα που γνώριζε», δήλωσε η επιθεωρήτρια Έλενα Κόλιερ, από την Ομάδα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας και Προστασίας της Αστυνομίας του Χάμπερσαϊντ.