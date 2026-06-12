Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χλμ/ ώρα – Είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα

Στα Πεύκα Θεσσαλονίκης συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός που οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα 128 χλμ/ώρα, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, το οποίο του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν. Επιπλέον, δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας, ενώ το όχημά του δεν έφερε πινακίδες, σιγαστήρα εξάτμισης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

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Θεσσαλονίκη- ταχύτητα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 26χρονος στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χλμ/ώρα.
  • Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης σε προγενέστερο χρόνο για υπερβολική ταχύτητα.
  • Επιπλέον, το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και κινούνταν χωρίς το προβλεπόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συνελήφθη 26χρονος στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χλμ/ώρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σήμερα (12-06-2026) τα ξημερώματα στην περιοχή των Πεύκων, 26χρονος αλλοδαπός, ο οποίος  οδηγούσε αυτοκίνητο κινούμενος με 128 χλμ/ώρα αντί για 50 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες. Επίσης, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και να στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για υπερβολική ταχύτητα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε να μην φέρει κρατικές πινακίδες το όχημα, να μη διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης και να κινείται χωρίς να φέρει το προβλεπόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

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