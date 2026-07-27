Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανασύρθηκε από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας – Δείτε βίντεο από την επιχείρηση

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Μία οβίδα που βγήκε στην επιφάνεια της λίμνης Παμβώτιδας κατά τη διάρκεια εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, που έσπευσαν να απομακρύνουν το επικίνδυνο υλικό.

Πρόκειται για μία οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που βγήκε στην επιφάνεια, την ώρα που γερανός ανέσυρε μεταλλικές βάρκες στο πλαίσιο των εργασιών υποβρύχιου καθαρισμού.

Αμέσως, ο χώρος αποκλείστηκε, ενημερώθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να παραλάβουν το επικίνδυνο υλικό. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκαν προληπτικά. Τελικά, δύτες την ανέσυραν από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας.

Το πρόγραμμα καθαρισμού της Παμβώτιδας αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, με τους δύτες να σαρώσουν και να καθαρίσουν μια τεράστια υποβρύχια έκταση 328.250 τ.μ., από την περιοχή Μάτσικα έως το Πέραμα, την Αμφιθέα, τη Ντραμπάτοβα και τα Σφαγεία.

Το μήνυμα του ΟΦΥΠΕΚΑ

«Η λίμνη δεν είναι σκουπιδότοπος και ό,τι βυθίζεται δεν χάνεται», είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος εποπτεύει τη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο, ο ΟΦΥΠΕΚΑ υλοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση των λιμναίων οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, αποδεικνύοντας ότι η προστασία των φυσικών πόρων της Ηπείρου απαιτεί διαρκή φροντίδα και εξειδικευμένες δράσεις στο πεδίο.

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