Έλεγχοι στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά το τηλεφώνημα για βόμβα – Κλειστή η Ακαδημίας και εκτροπές κυκλοφορίας – ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη Γαλλική Πρεσβεία, οδηγώντας σε ελέγχους από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. Προληπτικά, οι εργαζόμενοι και οι ένοικοι γειτονικών κτιρίων απομακρύνθηκαν, ενώ ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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τηλεφώνημα για βόμβα Γαλλική Πρεσβεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη γαλλική πρεσβεία. Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί ελέγχους.
  • Ο συναγερμός σήμανε στις 11:40 όταν άγνωστος τηλεφώνησε και προειδοποίησε για εκρηκτικό μηχανισμό. Προληπτικά έχουν απομακρυνθεί όλοι οι εργαζόμενοι και οι ένοικοι γειτονικών πολυκατοικιών.
  • Λόγω του συμβάντος, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη. Ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη γαλλική πρεσβεία.

Τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας – Κλειστή η Ακαδημίας

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ., που πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας, αλλά και σε γειτονικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα.

Ο συναγερμός σήμανε στις 11:40 όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη γαλλική πρεσβεία και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο, χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

Προληπτικά έχουν απομακρυνθεί όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι ένοικοι των πολυκατοικιών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, ενώ στο σημείο βρίσκονται και οχήματα της Πυροσβεστικής σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουν.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του συμβάντος, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

Επίσης ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας σε Ακαδημίας και Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής και Κριεζώτου και Πανεπιστημίου.

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