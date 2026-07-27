Έλεγχοι στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά το τηλεφώνημα για βόμβα – Κλειστή η Ακαδημίας και εκτροπές κυκλοφορίας – ΦΩΤΟ

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Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στη γαλλική πρεσβεία.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ., που πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας, αλλά και σε γειτονικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα.

Ο συναγερμός σήμανε στις 11:40 όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη γαλλική πρεσβεία και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο, χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

Προληπτικά έχουν απομακρυνθεί όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι ένοικοι των πολυκατοικιών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, ενώ στο σημείο βρίσκονται και οχήματα της Πυροσβεστικής σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουν.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του συμβάντος, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη.

Επίσης ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας σε Ακαδημίας και Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής και Κριεζώτου και Πανεπιστημίου.

Δείτε εικόνες από το σημείο: