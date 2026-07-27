Βίντεο ντοκουμέντο από τη Βαλένθια: Παράνομος μετανάστης «τζακίζει» στο ξύλο 46χρονο – Σε κώμα το θύμα – Σκληρές εικόνες

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Οργή και αποτροπιασμό στην Ισπανία έχει προκαλέσει η βάναυση επίθεση που δέχθηκε στη Βαλένθια ένας 46χρονος από έναν 26χρονο Αλγερινό υπήκοο ο οποίος βρίσκεται παράνομα στη χώρα.

Το θύμα, σύμφωνα με το truthtimes.com, ονομάζεται Αρτούρο και κλωτσήθηκε επανειλημμένα και ποδοπατήθηκε στο κεφάλι από τον δράστη. Ο 46χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο καθώς βρίσκεται σε κώμα, με τους γιατρούς να συνεχίζουν να αξιολογούν την έκταση των τραυματισμών του στο κεφάλι και τυχόν νευρολογικές βλάβες.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

Πλάνα από την επίθεση έχουν καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

🔴 #VALENCIA | Mirad lo que un marroquí con numerosos antecedentes le ha hecho a un hombre con un brazo escayolado, al que no conocía de nada, después de que varias personas le recriminaran su “actitud molesta”. ⚠️ La víctima se encuentra hospitalizada con heridas muy graves. pic.twitter.com/LhQ1E7G9uH — Invadidos (@invadidos_com) July 26, 2026

Συνελήφθη ο δράστης

Ο δράστης ονομάζεται Σαΐντ και έχει ήδη πλούσιο ποινικό μητρώο στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην Ισπανία σε παράτυπη κατάσταση. Συνελήφθη και προφυλακίστηκε χωρίς εγγύηση όσο συνεχίζεται η έρευνα.

Η επίθεση και η έρευνα

Οι ισπανικές αρχές ερευνούν την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, δεδομένης της σοβαρότητας των τραυματισμών του θύματος. Η επίθεση φέρεται να ήταν τυχαία, με τον ύποπτο να μην είναι προηγουμένως γνωστός στο θύμα.

Οι αναφορές δείχνουν ότι πολλοί μάρτυρες ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της επίθεσης και οι ερευνητές εξετάζουν πλάνα από κινητά τηλέφωνα μαζί με άλλα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας.