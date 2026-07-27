Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση του Οργανωμένου Εγκλήματος στο Μονοφάτσι – Πληροφορίες για προσαγωγές

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης επικεντρώθηκε στο Χαράκι αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους.

Πέντε προσαγωγές

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες της περιοχής.

Πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά στο αδίκημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ περιλαμβάνονται και άλλα αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, ζωοκλοπές, εκβιάσεις, ρευματοκλοπές, αγροζημιές, κα.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν πέντε άνδρες, ηλικίας 69, 47, 45, 34 και 30 ετών, για τους οποίους υπήρξε στοχευμένη έρευνα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκή και άλλα άτομα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό για τον οποίο είχε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχετικά με την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που δρουν στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε κάνει λόγο για «15 οικογένειες» που, όπως είχε δηλώσει, «αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες». Όπως είχε επισημάνει, οι συγκεκριμένες οικογένειες, τις οποίες είχε χαρακτηρίσει ως «εγκληματικές ομάδες», έχουν τεθεί στο στόχαστρο των Αρχών, με στόχο την εξάρθρωσή τους.