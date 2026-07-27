Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση του Οργανωμένου Εγκλήματος στο Μονοφάτσι – Πληροφορίες για προσαγωγές

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε περιοχές του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο, με πέντε προσαγωγές ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες της περιοχής. Η δικογραφία αφορά συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και άλλα αδικήματα, ενώ η επιχείρηση συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων στην Κρήτη.

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ΕΚΑΜ - αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιτιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης είχε λάβει χώρα το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο.
  • Πέντε άνδρες, ηλικίας 69, 47, 45, 34 και 30 ετών, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, καθώς η δικογραφία αφορούσε, μεταξύ άλλων, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπές και εκβιάσεις.
  • Η επιχείρηση συνδεόταν με τον ευρύτερο σχεδιασμό του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που δρουν στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση «εγκληματικών ομάδων».

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (27/7) σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης επικεντρώθηκε στο Χαράκι αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους.

Πέντε προσαγωγές

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες της περιοχής.

Πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά στο αδίκημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ περιλαμβάνονται και άλλα αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, ζωοκλοπές, εκβιάσεις, ρευματοκλοπές, αγροζημιές, κα.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν πέντε άνδρες, ηλικίας 69, 47, 45, 34 και 30 ετών, για τους οποίους υπήρξε στοχευμένη έρευνα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκή και άλλα άτομα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση συνδέεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό για τον οποίο είχε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχετικά με την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων που δρουν στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε κάνει λόγο για «15 οικογένειες» που, όπως είχε δηλώσει, «αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες». Όπως είχε επισημάνει, οι συγκεκριμένες οικογένειες, τις οποίες είχε χαρακτηρίσει ως «εγκληματικές ομάδες», έχουν τεθεί στο στόχαστρο των Αρχών, με στόχο την εξάρθρωσή τους.

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