Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 την απόφασή του για αιτήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

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δίκη για Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, 28 Ιουλίου 2026, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ανακοινώνει την απόφασή του για τα αιτήματα αναβολής και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος στη δίκη για τα Τέμπη.
  • Τα αιτήματα αναβολής υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ και της πρώην προέδρου της ΡΑΣ, λόγω της εμπλοκής τους σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων, τονίζοντας ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν επηρεάζει την κρίση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Υπενθυμίζεται πως τα αιτήματα αναβολής με βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορούμενων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717.

Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε σήμερα και ο συνήγορος της κατηγορουμένης πρώην προέδρου της ΡΑΣ καθώς οι παραλείψεις που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο σχετίζονται και με την επίβλεψη της πορείας υλοποίησης της Σύμβασης 717.

Αίτημα το οποίο η εισαγγελέας επίσης πρότεινε να απορριφθεί με το σκεπτικό πως ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει ότι δεν υπήρξε ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει την κρίση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης είναι διαφορετικά από εκείνα που εξετάζει τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» επισήμανε η εισαγγελέας.

Να σημειωθεί πως αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου πριν την διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 7η Σεπτεμβρίου.

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