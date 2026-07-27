Φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια: Ένας νεκρός, δύο με ελαφρά εγκαύματα – Σε ετοιμότητα ΕΚΑΒ και νοσοκομείο Κορίνθου

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Ένας νεκρός και δύο ελαφρά τραυματίες από τη φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, δύο άτομα, που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησαν.

Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο Κορίνθου για να υποδεχθεί τυχόν τραυματίες από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε άτομα.

Έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δημου Κορινθίων.

Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

