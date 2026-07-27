Οδύσσεια: Περισσότερα από 153.000 εισιτήρια και extra προβολές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του Christopher Nolan δεν είναι απλώς μια ταινία. Είναι το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού.

Μετά τις sold-out μεταμεσονύκτιες IMAX προβολές, το ρεκόρ προπώλησης, και περισσότερα από 153.000 εισιτήρια στα Village Cinemas μέχρι σήμερα, η ανταπόκριση του κοινού συνεχίζει να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Για να μπορέσουν ακόμη περισσότεροι θεατές να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, προστέθηκαν νέες επιπλέον προβολές τόσο στην αίθουσα IMAX® with Laser, όσο και στις υπόλοιπες αίθουσες του δικτύου μας. Επιπλέον προβολές τα Σαββατοκύριακα, νέες μεσημεριανές καθημερινές προβολές και, για πρώτη φορά, κάναμε διαθέσιμη και 4η εβδομάδα προπώλησης για την IMAX® αίθουσα!

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.