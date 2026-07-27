Οδύσσεια: Περισσότερα από 153.000 εισιτήρια και extra προβολές

Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του Christopher Nolan αναδεικνύεται στο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού, έχοντας σημειώσει sold-out μεταμεσονύκτιες IMAX προβολές και ρεκόρ προπώλησης με πάνω από 153.000 εισιτήρια στα Village Cinemas. Λόγω της πρωτοφανούς ανταπόκρισης του κοινού, προστέθηκαν νέες επιπλέον προβολές σε όλες τις αίθουσες, συμπεριλαμβανομένης και μιας 4ης εβδομάδας προπώλησης για την αίθουσα IMAX®.

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ΟΔΥΣΣΕΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά τις sold-out μεταμεσονύκτιες IMAX προβολές, η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» έχει ξεπεράσει τα 153.000 εισιτήρια στα Village Cinemas, με την ανταπόκριση του κοινού να ξεπερνά κάθε προσδοκία.
  • Λόγω της τεράστιας ζήτησης, προστέθηκαν νέες επιπλέον προβολές τόσο στην αίθουσα IMAX® with Laser, όσο και στις υπόλοιπες αίθουσες του δικτύου.
  • Οι νέες προβολές περιλαμβάνουν extra Σαββατοκύριακα, μεσημεριανές καθημερινές προβολές, ενώ για πρώτη φορά διατέθηκε και 4η εβδομάδα προπώλησης για την αίθουσα IMAX®.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του Christopher Nolan δεν είναι απλώς μια ταινία. Είναι το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού.

Μετά τις sold-out μεταμεσονύκτιες IMAX προβολές, το ρεκόρ προπώλησης, και περισσότερα από 153.000 εισιτήρια στα Village Cinemas μέχρι σήμερα, η ανταπόκριση του κοινού συνεχίζει να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Για να μπορέσουν ακόμη περισσότεροι θεατές να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία, προστέθηκαν νέες επιπλέον προβολές τόσο στην αίθουσα IMAX® with Laser, όσο και στις υπόλοιπες αίθουσες του δικτύου μας. Επιπλέον προβολές τα Σαββατοκύριακα, νέες μεσημεριανές καθημερινές προβολές και, για πρώτη φορά, κάναμε διαθέσιμη και 4η εβδομάδα προπώλησης για την IMAX® αίθουσα!

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

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