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Πότε θα ξεκινήσει τελικά η «μάχη» της prime time

Τα τέσσερα μεγάλα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια (ANT1, Mega, Alpha και Star) όρισαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ως κοινή ημερομηνία έναρξης για τα προγράμματα της βραδινής ζώνης. Η απόφαση αυτή, που αρχικά εξεταζόταν και για τις 5 Οκτωβρίου, ελήφθη για να μην δοθεί πλεονέκτημα σε άλλα κανάλια, αν και η τελική ημερομηνία εξαρτάται από το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών εντός Σεπτεμβρίου.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριστικοποιούνται οι αποφάσεις των καναλιών για την έναρξη της «μάχης» της prime time. Οι Big 4 (ANT1, Mega, Alpha και Star) όρισαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ως κοινή ημερομηνία εκκίνησης για τα προγράμματα της βραδινής ζώνης.
  • Αρχικά υπήρχαν σκέψεις για έναρξη στις 5 Οκτωβρίου, αλλά τελικά επικράτησε η λύση που δεν θα αφήνει χώρο σε άλλα κανάλια να λανσάρουν προγράμματα σε «κενή… εστία».
  • Όλες οι αποφάσεις τελούν υπό την αίρεση των εκλογών, καθώς αν προκηρυχθούν εντός Σεπτεμβρίου, η εκκίνηση της prime time θα μετατεθεί για αργότερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οριστικοποιούνται οι αποφάσεις των καναλιών για την έναρξη της «μάχης» της prime time.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της Reallife, οι Big 4 (ANT1, Mega, Alpha και Star) όρισαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ως κοινή ημερομηνία εκκίνησης για τα προγράμματα της βραδινής ζώνης.

Αρχικά, υπήρχαν σκέψεις να υψωθεί η αυλαία ακόμα και στις 5 Οκτωβρίου, αλλά τελικά επικράτησε η λύση που δεν θα αφήνει πολύ χώρο και χρόνο σε άλλα κανάλια να λανσάρουν τα προγράμματά τους σε κενή… εστία.

Ολα αυτά τελούν φυσικά υπό την αίρεση των εκλογών καθώς, αν τελικά προκηρυχθούν μέσα στον Σεπτέμβριο, η εκκίνηση της prime time θα μετατεθεί για αργότερα.

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