Πότε θα ξεκινήσει τελικά η «μάχη» της prime time

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Οριστικοποιούνται οι αποφάσεις των καναλιών για την έναρξη της «μάχης» της prime time.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της Reallife, οι Big 4 (ANT1, Mega, Alpha και Star) όρισαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ως κοινή ημερομηνία εκκίνησης για τα προγράμματα της βραδινής ζώνης.

Αρχικά, υπήρχαν σκέψεις να υψωθεί η αυλαία ακόμα και στις 5 Οκτωβρίου, αλλά τελικά επικράτησε η λύση που δεν θα αφήνει πολύ χώρο και χρόνο σε άλλα κανάλια να λανσάρουν τα προγράμματά τους σε κενή… εστία.

Ολα αυτά τελούν φυσικά υπό την αίρεση των εκλογών καθώς, αν τελικά προκηρυχθούν μέσα στον Σεπτέμβριο, η εκκίνηση της prime time θα μετατεθεί για αργότερα.