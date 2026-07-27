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Κρήτη: Σκηνές έντασης σε πτήση – Συνελήφθη 46 τουρίστρια

Ένα απρόοπτο περιστατικό έντονης και επιθετικής συμπεριφοράς μιας 46χρονης Γαλλίδας τουρίστριας στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, λίγο πριν από την απογείωση, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή της και την απώλεια της πτήσης της προς το Παρίσι. Τα αίτια της συμπεριφοράς της παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Αναστάτωση των επιβατών
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απρόοπτο περιστατικό, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης από το αεροδρόμιο Ηρακλείου προς το Παρίσι, είχε ως αποτέλεσμα μία 46χρονη γυναίκα να χάσει το ταξίδι της.
  • Η Γαλλίδα τουρίστρια, βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, όταν πριν από την απογείωση, άρχισε να εκδηλώνει έντονη και επιθετική συμπεριφορά, απέναντι σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.
  • Η κατάσταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να ζητηθεί η παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών, ενώ η 46χρονη τελικά συνελήφθη και δεν επιβιβάστηκε στην πτήση.

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Ένα απρόοπτο περιστατικό, λίγο πριν από την αναχώρηση της πτήσης από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου προς το Παρίσι, είχε ως αποτέλεσμα μία 46χρονη γυναίκα, να χάσει το ταξίδι της επιστροφής της, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η Γαλλίδα τουρίστρια, η οποία θα έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής, μετά το τέλος των διακοπών της στην Κρήτη, βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, όταν πριν από την απογείωση, άρχισε να εκδηλώνει έντονη και επιθετική συμπεριφορά, απέναντι σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ηρεμήσει και να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία αναχώρησης. Η 46χρονη τελικά συνελήφθη, ενώ εξαιτίας του περιστατικού δεν επιβιβάστηκε στην πτήση με προορισμό το Παρίσι.

 

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