Κρήτη: Σκηνές έντασης σε πτήση – Συνελήφθη 46 τουρίστρια

Ένα απρόοπτο περιστατικό, λίγο πριν από την αναχώρηση της πτήσης από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου προς το Παρίσι, είχε ως αποτέλεσμα μία 46χρονη γυναίκα, να χάσει το ταξίδι της επιστροφής της, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η Γαλλίδα τουρίστρια, η οποία θα έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής, μετά το τέλος των διακοπών της στην Κρήτη, βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, όταν πριν από την απογείωση, άρχισε να εκδηλώνει έντονη και επιθετική συμπεριφορά, απέναντι σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ηρεμήσει και να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία αναχώρησης. Η 46χρονη τελικά συνελήφθη, ενώ εξαιτίας του περιστατικού δεν επιβιβάστηκε στην πτήση με προορισμό το Παρίσι.