Βαρβαρότητα στην Κολομβία: Απήγαγαν και δολοφόνησαν 21χρονη έγκυο 8 μηνών και της πήραν το μωρό από την κοιλιά

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Δεν το χωρά ανθρώπου νους το άγριο έγκλημα που έγινε στην Κολομβία με θύμα μια 21χρονη έγκυο 8 μηνών την οποία δολοφόνησαν και της πήραν το μωρό από την κοιλιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία η Μαρία Καμίλα Ποτόσι βρέθηκε μαχαιρωμένη πολλές φορές την περασμένη Δευτέρα (20/7).

Η 21χρονη η οποία λίγες ημέρες πριν την απαγωγή και τη δολοφονία της είχε αποκαλύψει ότι θα φέρει στη ζωή ένα κορίτσι, εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι της στο Κάλι στις 16 Ιουλίου για έναν τακτικό προγεννητικό έλεγχο.

Σε πλάνα από κάμερα λίγο πριν την εξαφάνισή της, η 21χρονη φαίνεται να είναι συνεπιβάτης σε μηχανή που οδηγούσε μια γυναίκα την οποία είχε γνωρίσει δύο μήνες νωρίτερα μέσω ενός τοπικού προγράμματος υποστήριξης για εγκύους.

Η γυναίκα οδηγός της μηχανής, η οποία έχει καταθέσει στις αρχές, να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον τραγικό θάνατο της Ποτόσι ενώ η αστυνομία εξακολουθεί επίσης να αναζητά το νεογέννητο.

Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας του θύματος

Η μητέρα της Ποτόσι, Άλμπα Γκόμεζ, κάλεσε τους δολοφόνους της κόρης της να επιστρέψουν την εγγονή της, την οποία ονόμασε Αλάχια.

«Το μόνο που ζητώ με αυτή την έκκληση και με την αισιόδοξη πίστη που έχω ότι το μωρό μου είναι ζωντανό – είναι να βρεθεί. Ζητώ από τους ανθρώπους που την έχουν να ψάξουν τις καρδιές τους και να μου την επιστρέψουν» δήλωσε σε δημοσιογράφους η μητέρα της 21χρονης.