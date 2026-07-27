Βαρβαρότητα στην Κολομβία: Απήγαγαν και δολοφόνησαν 21χρονη έγκυο 8 μηνών και της πήραν το μωρό από την κοιλιά

Δεν το χωρά ανθρώπου νους το άγριο έγκλημα που έγινε στην Κολομβία με θύμα μια 21χρονη έγκυο 8 μηνών την οποία δολοφόνησαν και της πήραν το μωρό από την κοιλιά.
Σύμφωνα με την αστυνομία η Μαρία Καμίλα Ποτόσι βρέθηκε μαχαιρωμένη πολλές φορές την περασμένη Δευτέρα (20/7).
Η 21χρονη η οποία λίγες ημέρες πριν την απαγωγή και τη δολοφονία της είχε αποκαλύψει ότι θα φέρει στη ζωή ένα κορίτσι, εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι της στο Κάλι στις 16 Ιουλίου για έναν τακτικό προγεννητικό έλεγχο.
Σε πλάνα από κάμερα λίγο πριν την εξαφάνισή της, η 21χρονη φαίνεται να είναι συνεπιβάτης σε μηχανή που οδηγούσε μια γυναίκα την οποία είχε γνωρίσει δύο μήνες νωρίτερα μέσω ενός τοπικού προγράμματος υποστήριξης για εγκύους.
Η γυναίκα οδηγός της μηχανής, η οποία έχει καταθέσει στις αρχές, να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον τραγικό θάνατο της Ποτόσι ενώ η αστυνομία εξακολουθεί επίσης να αναζητά το νεογέννητο.
fue la última imágen de María Camila Potosí coñ vida, El pasado 16 de julio salió desde el barrio Meléndez rumbo al puesto de salud de Polvorines, donde tenía sus controles médicos. Esa fue la última vez que su familia supo de ella.
Tenia, apenas 21 años y ocho meses de embarazo pic.twitter.com/zjqYM5LRN4
— la sucursal noticias cali (@lasucunoticali) July 22, 2026
Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας του θύματος
Η μητέρα της Ποτόσι, Άλμπα Γκόμεζ, κάλεσε τους δολοφόνους της κόρης της να επιστρέψουν την εγγονή της, την οποία ονόμασε Αλάχια.
«Το μόνο που ζητώ με αυτή την έκκληση και με την αισιόδοξη πίστη που έχω ότι το μωρό μου είναι ζωντανό – είναι να βρεθεί. Ζητώ από τους ανθρώπους που την έχουν να ψάξουν τις καρδιές τους και να μου την επιστρέψουν» δήλωσε σε δημοσιογράφους η μητέρα της 21χρονης.
HORROR: 8-months PREGNANT woman STABBED with INFANT ripped from a womb & MISSING — NYT/El Colombiano
The investigation continues into the killing of 21-yo María Camila Potosí after disappearing in Cali
Ex of a woman on CCTV with the victim claims she allegedly faked pregnancies…
— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) July 26, 2026