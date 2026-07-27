Θεοδωρικάκος: Ενδέχεται να χρειαστεί παράταση μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο – Τι είπε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

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Την πρόσθετη στήριξη των καταναλωτών για την αγορά ντίζελ, τις επικείμενες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, αλλά και την πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός προειδοποίησε, μιλώντας στο ERTNews, ότι, εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε.

Στα 15 λεπτά η συνολική μείωση στο ντίζελ

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η αύξηση της τιμής του ντίζελ επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και, κατά συνέπεια, το κόστος των προϊόντων.

Όπως εξήγησε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης.

Μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σουπερμάρκετ, ο υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Υπενθύμισε ότι ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ εφαρμόστηκε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε ότι, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων.

Οι μειώσεις θα αφορούν σε τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής. Η συλλογή των σχετικών κωδικών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι ανακοινώσεις αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται», δήλωσε.

Τα 270 επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου, αναφέροντας ότι 270 επιχειρήσεις υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, των περιοχών ειδικής ενίσχυσης και των μεγάλων επενδύσεων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες. Τα τρία καθεστώτα διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ενισχύσεων 450 εκατ. ευρώ, ενώ με το νέο καθεστώς Αγροδιατροφής, ύψους 150 εκατ. ευρώ, οι διαθέσιμοι πόροι φτάνουν συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις στη βιομηχανία, στην αγροδιατροφή και στις παραμεθόριες ή οικονομικά ασθενέστερες περιοχές.

«Η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς και περισσότερες δυνατότητες, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις αυτές μπορούν να δημιουργήσουν χιλιάδες καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν την περιφερειακή ανάπτυξη.