Αλέξανδρος Εξάρχου: Φεύγει για διακοπές σε άλλο mood – Το τεράστιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της AKTOR και τα επόμενα πλάνα

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου της AKTOR φεύγει για διακοπές σε άλλο mood, έχοντας ολοκληρώσει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ που κάνει τον Όμιλο την πλέον ισχυρά κεφαλαιοποιημένη εταιρεία υποδομών στην Ελλάδα.

Ο Εξάρχου έχει πει ότι στόχος του είναι τα δάνεια της εταιρείας ως προς το EBITDA να μην ξεπεράσουν ποτέ το 4x – σήμερα είναι στο 3,5. Αυτό, φυσικά, δεν υπάρχει αλλού σε ομοειδείς εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και πιθανότατα ούτε στο εξωτερικό.

Μάλιστα, υπάρχει και μία λιγότερο γνωστή λεπτομέρεια: Όταν ο Εξάρχου μιλάει για δανεισμό, αναφέρεται στο σύνολο του δανεισμού – και όχι στην ελληνική πατέντα του δανεισμού με ή χωρίς αναγωγή, που επιτρέπει σε εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση σε πιστώσεις οι οποίες καμιά φορά ξεπερνούν την ίδια τους την κεφαλαιοποίηση.

Το μέλλον φαντάζει ανθηρό για τον Όμιλο AKTOR. Το ισχυρό τρίο της Winex Μπάκος – Καϋμενάκης – Εξάρχου, διά της απόκτησης την Παρασκευή επιπλέον πακέτου μετοχών ύψους €39 εκατ. επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στην εταιρεία. Και με ισχυρές συμμαχίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στο πεδίο του LNG, ένα φιλόδοξο πλάνο επέκτασης σε νέους τομείς και επιθετικές κινήσεις, με εξαγορές και νέα έργα, η διοίκηση ετοιμάζεται για μία πολύ δυναμική φάση ανάπτυξης σε όλα τα πεδία.